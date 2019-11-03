Dış sahada hasret bitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Dış sahada hasret bitti

Dış sahada hasret bitti

Dış sahada hasret bitti

galibiyetiyle morali daha da yükselen 'taki bir başka önemli gelişme ise dış sahada kazanamama serisinin sona ermesi oldu. 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Beşiktaş, 195 gün sonra galip geldi.

galibiyetiyle morali daha da yükselen 'taki bir başka önemli gelişme ise dış sahada kazanamama serisinin sona ermesi oldu. Antalyaspor karşılaşması öncesinde ligde oynadığı son 6 deplasman maçını da kaanamayan siyah-beyazlı takım, kötü gidişi noktalamış oldu. böylece dışarıda 195 gün sonra 3 puanla tanıştı. Bu sezon daha önceki 4 dış maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Beşiktaş, bir sonraki deplasman mücadelesini 23 Kasım'da ile yapacak.

  1. 3.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dış sahada hasret bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN