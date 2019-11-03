Dış sahada hasret bitti

Antalyaspor galibiyetiyle morali daha da yükselen Beşiktaş'taki bir başka önemli gelişme ise dış sahada kazanamama serisinin sona ermesi oldu. Antalyaspor karşılaşması öncesinde ligde oynadığı son 6 deplasman maçını da kaanamayan siyah-beyazlı takım, kötü gidişi noktalamış oldu. Kara Kartal böylece dışarıda 195 gün sonra 3 puanla tanıştı. Bu sezon daha önceki 4 dış maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Beşiktaş, bir sonraki deplasman mücadelesini 23 Kasım'da Konyaspor ile yapacak.