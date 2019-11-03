Dış sahada hasret bitti
Antalyaspor galibiyetiyle morali daha da yükselen Beşiktaş'taki bir başka önemli gelişme ise dış sahada kazanamama serisinin sona ermesi oldu. 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Beşiktaş, 195 gün sonra galip geldi.
Antalyaspor galibiyetiyle morali daha da yükselen Beşiktaş'taki bir başka önemli gelişme ise dış sahada kazanamama serisinin sona ermesi oldu. Antalyaspor karşılaşması öncesinde ligde oynadığı son 6 deplasman maçını da kaanamayan siyah-beyazlı takım, kötü gidişi noktalamış oldu. Kara Kartal böylece dışarıda 195 gün sonra 3 puanla tanıştı. Bu sezon daha önceki 4 dış maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Beşiktaş, bir sonraki deplasman mücadelesini 23 Kasım'da Konyaspor ile yapacak.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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