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02 Kasım 2019, Cumartesi
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AŞ’de görev dağılımı

Beşiktaş AŞ’de görev dağılımı

AŞ, 'nin başkan, 'ın başkan vekili ve ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiğini 'a bildirdi.

Futbol Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 'a gönderdiği, ayrıca 'ta yer alan açıklamada, 'nin başkan, 'ın başkan vekili ve ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği bildirildi.

  1. 2.11.2019
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