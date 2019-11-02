Beşiktaş AŞ’de görev dağılımı
Beşiktaş AŞ, Ahmet Nur Çebi'nin başkan, Adnan Dalgakıran'ın başkan vekili ve Mesut Urgancılar ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca KAP'ta yer alan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin başkan, Adnan Dalgakıran'ın başkan vekili ve Mesut Urgancılar ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği bildirildi.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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