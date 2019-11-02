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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI

'in 10. haftasında ekibi 'la deplasmanda karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak 'a dönmek istiyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 20.00'de çaldı. Karşılaşmaya haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 10. haftasında ekibi 'la deplasmanda karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak 'a dönmek istiyor.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Cumartesi akşamı 47. kez karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem yönetiyor. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SON ÜÇ MAÇTA YEDİ PUAN

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 19:52
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