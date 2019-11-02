Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak İstanbul'a dönmek istiyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 20.00'de çaldı. Karşılaşmaya haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak İstanbul'a dönmek istiyor.
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Cumartesi akşamı 47. kez karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
SON ÜÇ MAÇTA YEDİ PUAN
Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.
Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 19:52
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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