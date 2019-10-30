Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları: Sorunları aşacağız
Beşiktaş'ın yeni yönetimi görevine hızlı başladı. 3 yıllık aradan sonra Ahmet Nur Çebi başkanlığında yeniden yönetime giren Erdal Torunoğulları da göreve geldikten sonraki 7 günlük süreç hakkında özel açıklamalarda bulundu.
Oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Erdal Torunoğulları, "'Bu işin zorluğu bilerek geldik, taraftarımızın desteğiyle de üstesinden geleceğimize inanarak geldik. Onlar yanımızda olduğu sürece her zorluğu aşacağız" diye konuştu.
SABIR VE ÖZ VERİ ŞART
Torunoğulları siyah beyazlı kulübün genel durumu hakkında da şunları söyledi: "Daha geleli bir hafta oldu. Sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz ama hemen bir günde düzelecek bir durumda değiliz. Büyük bir sabır ve öz veri gerekiyor. Biz öz veriyi gösterirken, taraftarlarımız da sabrı gösterecek. Yeni bir yönetim anlayışı olarak 'Ben' değil 'biz' anlayışındayız. Taraftarımızın gücüyle, birlik beraberlik içinde 'biz' hep beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız."
2 GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞTİ
Galatasaray derbisindeki gibi taraftar desteği olduğunda bambaşka bir hava yakaladıklarını anlatan Torunoğulları, "Göreve geldikten sonra hemen transfer soruyorlar, ben de diyorum ki; 'bizim en büyük transferimiz taraftarımız'. Önce onları kazanacağız, bütünlük içinde hep beraber bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Braga maçında protestolar da oldu. Ama 2 gün sonrasında taraftarımızın müthiş desteği ve takımla bütünleşmesiyle derbiyi kazandık" ifadesini kullandı.
YANIMIZDA OLSUNLAR
Torunoğulları şöyle devam etti: "Burada taraftar desteği çok önemli. Futbolcuları protesto etmekten ziyade şu zamanda destek olmak çok önemli. Kendi sahamızda taraftar baskısını rakiplere hissettirdiğimiz zaman puan kaybetmeyeceğimiz bir hava yakalayabiliyoruz. Bunu Galatasaray maçında yaptık, diğer maçlarda da aynı desteği istiyoruz. Önümüzde uzun bir lig süreci var ve taraftarımız her zaman yanımızda olmalı."
GALİBİYET SERİSİ YAKALAMALIYIZ
Torunoğulları, en çok ihtiyaçları olan şeyin seri galibiyet olduğunu belirtip "Sakat futbolcularımızın takıma katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Birkaç maç kazanarak galibiyet serisi yakalamamız gerek. Antalya maçından başlayarak seri galibiyetler alırsak G.Saray zaferinin önemi daha iyi anlaşılır" şeklinde konuştu.
DERBİDE GÜVEN DE KAZANDILAR
Braga ve G.Saray maçları öncesinde yaşanan gelişmelerden söz eden Torunoğulları, "Futbolcularımızla bire bir görüşmeler yapıp desteğimizi hissettirmeye çalıştık. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadı ve derbide galip geldiler. Derbi galibiyeti olmasının yanında oyuncuların güven kazanması açısında da önemli bir galibiyetti" dedi.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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