Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları: Sorunları aşacağız

Oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Erdal Torunoğulları, "'Bu işin zorluğu bilerek geldik, taraftarımızın desteğiyle de üstesinden geleceğimize inanarak geldik. Onlar yanımızda olduğu sürece her zorluğu aşacağız" diye konuştu.

SABIR VE ÖZ VERİ ŞART

Torunoğulları siyah beyazlı kulübün genel durumu hakkında da şunları söyledi: "Daha geleli bir hafta oldu. Sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz ama hemen bir günde düzelecek bir durumda değiliz. Büyük bir sabır ve öz veri gerekiyor. Biz öz veriyi gösterirken, taraftarlarımız da sabrı gösterecek. Yeni bir yönetim anlayışı olarak 'Ben' değil 'biz' anlayışındayız. Taraftarımızın gücüyle, birlik beraberlik içinde 'biz' hep beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız."

2 GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Galatasaray derbisindeki gibi taraftar desteği olduğunda bambaşka bir hava yakaladıklarını anlatan Torunoğulları, "Göreve geldikten sonra hemen transfer soruyorlar, ben de diyorum ki; 'bizim en büyük transferimiz taraftarımız'. Önce onları kazanacağız, bütünlük içinde hep beraber bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Braga maçında protestolar da oldu. Ama 2 gün sonrasında taraftarımızın müthiş desteği ve takımla bütünleşmesiyle derbiyi kazandık" ifadesini kullandı.



YANIMIZDA OLSUNLAR

Torunoğulları şöyle devam etti: "Burada taraftar desteği çok önemli. Futbolcuları protesto etmekten ziyade şu zamanda destek olmak çok önemli. Kendi sahamızda taraftar baskısını rakiplere hissettirdiğimiz zaman puan kaybetmeyeceğimiz bir hava yakalayabiliyoruz. Bunu Galatasaray maçında yaptık, diğer maçlarda da aynı desteği istiyoruz. Önümüzde uzun bir lig süreci var ve taraftarımız her zaman yanımızda olmalı."



GALİBİYET SERİSİ YAKALAMALIYIZ

Torunoğulları, en çok ihtiyaçları olan şeyin seri galibiyet olduğunu belirtip "Sakat futbolcularımızın takıma katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Birkaç maç kazanarak galibiyet serisi yakalamamız gerek. Antalya maçından başlayarak seri galibiyetler alırsak G.Saray zaferinin önemi daha iyi anlaşılır" şeklinde konuştu.



DERBİDE GÜVEN DE KAZANDILAR

Braga ve G.Saray maçları öncesinde yaşanan gelişmelerden söz eden Torunoğulları, "Futbolcularımızla bire bir görüşmeler yapıp desteğimizi hissettirmeye çalıştık. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadı ve derbide galip geldiler. Derbi galibiyeti olmasının yanında oyuncuların güven kazanması açısında da önemli bir galibiyetti" dedi.