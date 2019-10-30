Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir gelecek için umutlu
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Umut Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi.
Beşiktaş Kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takım için iyi bir iyi motivasyon olduğunu belirterek, "Onu değerli kılacak süreç önümüzdeki iki maç olacak. Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanabiliriz." dedi.
Sakat oyuncuların da yavaş yavaş iyileştiğine dikkati çeken siyah-beyazlı futbolcu, "Onların katılmasıyla kısa vadede şu iki galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini anlatan Umut, "Goller oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Süre bulduğum her durumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak." diye konuştu.
- 30.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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