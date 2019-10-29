En güzel doğum günü hediyesi

Galatasaray galibiyeti sonrası Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken, özellikle de yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri 3 puanı coşkuyla kutladı. Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bu galibiyeti başkan Çebi'ye armağan etti. Bugün doğum günü olan Çebi'ye yönetici arkadaşları sürpriz yapıp maç sonrası doğum günü pastası kestiler. Yöneticiler "Galibiyet başkanımıza doğum günü hediyesi olsun" dediler.