En güzel doğum günü hediyesi
Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti bugün doğum günü olan başkan Ahmet Nur Çebi'ye armağan etti.
Galatasaray galibiyeti sonrası Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken, özellikle de yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri 3 puanı coşkuyla kutladı. Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bu galibiyeti başkan Çebi'ye armağan etti. Bugün doğum günü olan Çebi'ye yönetici arkadaşları sürpriz yapıp maç sonrası doğum günü pastası kestiler. Yöneticiler "Galibiyet başkanımıza doğum günü hediyesi olsun" dediler.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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