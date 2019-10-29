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29 Ekim 2019, Salı
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En güzel hediyesi

En güzel doğum günü hediyesi

'ta yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti bugün olan başkan 'ye armağan etti.

galibiyeti sonrası 'ta büyük sevinç yaşanırken, özellikle de yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri 3 puanı coşkuyla kutladı. Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bu galibiyeti başkan Çebi'ye armağan etti. Bugün olan Çebi'ye yönetici arkadaşları sürpriz yapıp maç sonrası doğum günü pastası kestiler. Yöneticiler "Galibiyet başkanımıza doğum günü hediyesi olsun" dediler.

  1. 29.10.2019
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