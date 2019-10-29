Cenk Tosun kiralanacak
Everton'da istediği forma şansı bulamayan milli forvet Cenk Tosun'un devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediği ve kulüp arayışlarına başladığı iddia edildi.
Everton'da beklenen performansı sergileyemeyen Cenk Tosun için transfer iddiası ortaya atıldı. Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Bleacher Report'tan Dean Jones'un haberine göre, Cenk ocak ayında Everton'dan kiralık olarak ayrılmak istiyor. Jones, "Cenk'in menajerleri kiralık olarak transfer olacağı bir kulüp için arayışlara başladı. İtalya Serie A dahil iyi seçenekler var" diye yazdı.
- 29.10.2019
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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