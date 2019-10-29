Cenk Tosun kiralanacak

Everton'da beklenen performansı sergileyemeyen Cenk Tosun için transfer iddiası ortaya atıldı. Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Bleacher Report'tan Dean Jones'un haberine göre, Cenk ocak ayında Everton'dan kiralık olarak ayrılmak istiyor. Jones, "Cenk'in menajerleri kiralık olarak transfer olacağı bir kulüp için arayışlara başladı. İtalya Serie A dahil iyi seçenekler var" diye yazdı.