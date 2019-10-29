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29 Ekim 2019, Salı
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kiralanacak

Cenk Tosun kiralanacak

'da istediği forma şansı bulamayan milli forvet 'un devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediği ve kulüp arayışlarına başladığı iddia edildi.

'da beklenen performansı sergileyemeyen için iddiası ortaya atıldı. Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Bleacher Report'tan Dean Jones'un haberine göre, Cenk ocak ayında Everton'dan kiralık olarak ayrılmak istiyor. Jones, "Cenk'in menajerleri kiralık olarak transfer olacağı bir kulüp için arayışlara başladı. İtalya Serie A dahil iyi seçenekler var" diye yazdı.

  1. 29.10.2019
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