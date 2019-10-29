Beşiktaş'ta dönüm noktası

Sezona istediği gibi başlayamayan siyahbeyazlılar, Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral buldu. Lige ve Avrupa'ya kötü bir start veren ve üst üste başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlı ekip, kırılma maçı olarak görülen G.Saray derbisinden zaferle çıkarak tüm olumsuzlukları geride bıraktı. Ankaragücü beraberliğinin ardından Braga'ya 2-1 yenilerek Avrupa'da sıfır çeken siyah-beyazlılarda, başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere birçok futbolcu istenmeyen adam ilan edilerek yoğun protestolara maruz kalmıştı.

UMUTSUZLUK GİTTİ

Moral olarak adeta dipte olan futbol takımının, sadece 2 günde toparlanarak sanki hiçbir şey olmamış gibi Galatasaray maçına çıkması ve çok net pozisyon üstünlüğü ile galip gelmesi, camiadaki tartışmaları ve umutsuzluğu bir anda tersine çevirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Braga maçının ardından kendisine yönelik yapılan tüm protestolara rağmen hiçbir şey olmamışçasına Galatasaray maçının taktiği üzerine yoğunlaştı ve 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılmayı başararak irtifa kaybetmekte olan Kara Kartal'a yeniden hava kazandırdı.

EVİNDE DERBİ KAYBETMİYOR

Beşiktaş, G.Saray maçını kazanarak Vodafone Park'ta derbi kaybetmeme serisini 7 maça yükseltti. Sarı-kırmızılı takımla iç sahada oynadığı dört maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, F.Bahçe ile oynadığı 3 derbi maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

KALEYİ GOLE KAPATTI

Siyah-beyazlı ekibin son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.

3 MAÇTA 7 PUAN

Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla ise 7 puan kazandı.

ROCO VE REBOCHO GERİ GELDİ

Galatasaray galibiyetiyle teknik heyetin ve taraftarların güvenini kazanan futbolcular Rebocho ve Roco oldu. Şilili stoper, derbinin en çok beğenilen futbolcularında biriydi ve sonraki haftalarda daha çok süre alacağının sinyalini verdi. Avcı'nın lig maçlarında oynatmadığı Rebocho ise hızlı hücumlarda da oldukça etkin bir rol oynadı ve gelecek karşılaşmalar için yerini sağlamlaştırdı.

YÖNETİM KAMP KURDU

G.Saray zaferinde önemli motivasyon kaynaklarından biri de yeni yönetimin takıma verdiği destek oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, iki gün boyunca Ümraniye'de kamp kurarken, geçmişe dönük alacakların büyük bölümünü öderken, futbolculara da sürekli moral veren konuşmalar yaptılar.