29 Ekim'i kutladılar

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bugün izin yapacağı için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dün kutladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde dev bir Türk bayrağı açıldı ve bu fotoğraf çekildi.

Öte yandan Antalya maçı hazırlıkları hız kesmeden başladı. Pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda tedavilerine devam edilen; Dorukhan ile Burak antrenmana katılmadı