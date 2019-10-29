29 Ekim'i kutladılar
Haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı. Takım bugün izin yapacağı için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dün kutladı.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bugün izin yapacağı için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dün kutladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde dev bir Türk bayrağı açıldı ve bu fotoğraf çekildi.
Öte yandan Antalya maçı hazırlıkları hız kesmeden başladı. Pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda tedavilerine devam edilen; Dorukhan ile Burak antrenmana katılmadı
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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