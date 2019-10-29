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29 Ekim 2019, Salı
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29 Ekim'i kutladılar

29 Ekim'i kutladılar

Haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan 'ta maçı hazırlıkları başladı. Takım bugün izin yapacağı için 'nı dün kutladı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bugün izin yapacağı için 'nı dün kutladı. 'nde dev bir Türk bayrağı açıldı ve bu fotoğraf çekildi.

Öte yandan Antalya maçı hazırlıkları hız kesmeden başladı. Pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda tedavilerine devam edilen; Dorukhan ile Burak antrenmana katılmadı

  1. 29.10.2019
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