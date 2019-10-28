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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Yarısını değiştirdi

Yarısını değiştirdi

, hafta içi oynadığı 'ndeki maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. , Braga 11’inden Necip, Oğuzhan, Ljajic, Boyd ve Güven, önünde yedek soyundu.

, hafta içi oynadığı 'ndeki maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta oynanan Braga mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü , Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı karşısında yedek soyundurdu. Avcı, bu isimlerin yerine , , , Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

  1. 28.10.2019
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