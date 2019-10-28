Yarısını değiştirdi
Beşiktaş, hafta içi oynadığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Abdullah Avcı, Braga 11’inden Necip, Oğuzhan, Ljajic, Boyd ve Güven, Galatasaray önünde yedek soyundu.
Beşiktaş, hafta içi oynadığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta oynanan Braga mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı Galatasaray karşısında yedek soyundurdu. Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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