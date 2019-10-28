Nokta atışı yaptı

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Caner Erkin sol önde görev yaptı. Arkasında Rebocho gibi iyi bir savunmacı olunca siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu rahat rahat hücuma çıktı. Yüksek tekniğiyle de farkını ortaya koydu. İlk yarı durgundu. İkinci devrede Caner ile birlikte Beşiktaş da hareketlendi. Umut Nayir'in attığı golde mükemmel bir asist yaptı. 4. gol pasını verdi. Sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Haftaya Antalyaspor deplasmanında yok.