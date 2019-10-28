Nokta atışı yaptı
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Caner Erkin sol önde görev yaptı. Arkasında Rebocho gibi iyi bir savunmacı olunca siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu rahat rahat hücuma çıktı.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Caner Erkin sol önde görev yaptı. Arkasında Rebocho gibi iyi bir savunmacı olunca siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu rahat rahat hücuma çıktı. Yüksek tekniğiyle de farkını ortaya koydu. İlk yarı durgundu. İkinci devrede Caner ile birlikte Beşiktaş da hareketlendi. Umut Nayir'in attığı golde mükemmel bir asist yaptı. 4. gol pasını verdi. Sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Haftaya Antalyaspor deplasmanında yok.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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