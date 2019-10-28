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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Maratona çağrı

Maratona çağrı

'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için 'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone 'a hoş geldiniz" dedi.

'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için 'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone 'a hoş geldiniz" dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Beşiktaşlı oyuncular, ısınmak için sahaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi sahaya "İklim değişikliğinin farkında mısın, yerküreye saygı" yazılı pankartla çıktı.

  1. 28.10.2019
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