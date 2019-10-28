Maratona çağrı
Derbide Vodafone'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için Vodafone Park'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz" dedi.
Derbide Vodafone'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için Vodafone Park'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz" dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Beşiktaşlı oyuncular, ısınmak için sahaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi sahaya "İklim değişikliğinin farkında mısın, yerküreye saygı" yazılı pankartla çıktı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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