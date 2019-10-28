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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Ljajic planı tuttu

Ljajic planı tuttu

'ta 64. dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan , karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Sırp oyuncunun da katkısıyla oyunda daha etkili olan Kartal golü buldu.

Derbiye yedek soyunan Ljajic, oyunun kaderini değiştiren isimlerdendi. Maçın golsüz devam ettiği 64. dakikada Lens'in yerine oyuna giren Sırp oyuncu, karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Hücumda daha etkili olan Kartal, o anlarda galibiyete uzandığı golü de buldu. Bu arada maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, Ljajic için, "Bizim için en değerli oyunculardan bir tanesi. Şu anda elimizdeki en önemli hamle oyuncusu olarak duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 28.10.2019
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