Ljajic planı tuttu
Beşiktaş'ta 64. dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Adem Ljajic, karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Sırp oyuncunun da katkısıyla oyunda daha etkili olan Kartal golü buldu.
Derbiye yedek soyunan Ljajic, oyunun kaderini değiştiren isimlerdendi. Maçın golsüz devam ettiği 64. dakikada Lens'in yerine oyuna giren Sırp oyuncu, karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Hücumda daha etkili olan Kartal, o anlarda galibiyete uzandığı golü de buldu. Bu arada maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, Ljajic için, "Bizim için en değerli oyunculardan bir tanesi. Şu anda elimizdeki en önemli hamle oyuncusu olarak duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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