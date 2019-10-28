Kral yoksa Umut var

Derbi öncesi Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma giyecek ismin kim olacağıydı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kralın oynamayacağı G.Saray karşılaşmasında Umut'a görev verdi. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez 11'de çıktığı bir maça damgasını vurdu. 69. dakikada Muslera'yı avlayan yıldız futbolcu, Kartal'ı zafere taşıdı.

ALKIŞLARLA ÇIKTI

Attığı golün dışında oyunda kaldığı süre içinde savunmaya da destek veren Umut, birçok pozisyonda G.Saray savunmasına zor anlar yaşattı. 82. dakikada yerini Güven'e bırakan golcü futbolcu, alkışlarla sahayı terk ederken, bitiş düdüğünün ardından tüm takım arkadaşlarının ilk tebrik ettiği isimdi. Siyah-beyazlılara önemli bir 3 puan kazandıran Umut Nayir, uzun süre taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

'BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇTI'

Kartal'a 3 puanı kazandıran Umut'tan mutlusu yok... "Benim için özel bir akşamdı" diyen Umut, "İlk derbim ve ilk 11 çıktığım ilk maçtı. Daha önceki iki golümde galibiyet sevinci yaşayamamıştım. Benim mutlu olduğum taraf galibiyetle birlikte aradığımız coşkuyu bulmaktı. Derbi galibiyetleri çok özeldir. Taraftarlarımızın desteğine karşılık vermek de önemliydi. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluğu vermeyecek. Bu coşkuyla devam etmeliyiz" dedi.

İLK KEZ 11'DE ÇIKTI

Umut Nayir, Beşiktaş formasıyla 11 başladığı ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde fileleri havalandırarak, Kartal'a hayati bir 3 puan kazandırdı.