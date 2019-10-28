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28 Ekim 2019, Pazartesi
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İvme katacak

İvme katacak

Abdullah Avcı “Ben, kararını verirken, bu taraftar ve bu baskılı oyun beni heyecanlandırdı. Bugün o mesajları aldık. Bu galibiyet ivme katacak” dedi.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbi zaferini yönetime hediye ettiklerini söyledi. Siyahbeyazlı çalıştırıcı şunları söyledi: "Maçtan evvel Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değil demiştim. Ben Beşiktaş kararını verirken, bu taraftar ve bu baskılı oyun beni çok heyecanlandırdı. Bugün itibarıyla o mesajları aldık. El ele tutuşmuş, beraber hareket eden, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan bir takım vardı.

HAYAT YENİLENİYOR
Sahada maksimumu yapan, kilometre olarak da rakipten 7 kilometre fazla koşan bir takım... Bu galibiyet yeni yönetime ve taraftarlara hediye olsun. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bize çok iyi ivme kazandıracak. Bugün ilk defa oynayan, ilk onbire çıkan oyuncularımız vardı. Tabi eleştiri olacak. Ama sene başından beri yaşadığımız çok olumsuzluk var; sakatlıklar, cezalar. Ama hayat yenileniyor. Bugün bizi yeniledi."

GÜNEŞ TRİBÜNDE
Derbiyi, Beşiktaş'ın eski hocası olan A 'ın teknik patronu de izledi. Güneş, protokolde yönetim kurulunde yer alan Selim Soydan ile birlikte oturdu. Şenol Güneş, önceki gün de Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor maçını Ülker Stadı'nda takip etmişti.

UMUT'UN ALGISI YÜKSEK
Avcı, 3 puanı getiren golü atan Umut Nayir için, "İlk defa onbir oynadı. Umut'un algısı yüksek, kendini geliştirmeye müsait ve oyun içinde çok istiyor" dedi. İlk onbirde çıkan 'le ilgili ise, "Kararı maç sabahı verdik. Çok antrenman yapamadı ama çok oynamak istedi" diye konuştu.

Beşiktaş, galibiyetin ardından resmi sitesinden soyunma odasındaki sevinçle birlikte, "En kötü günümüz böyle olsun" mesajını paylaştı.

  1. 28.10.2019
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