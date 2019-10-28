İvme katacak
Abdullah Avcı “Ben, Beşiktaş kararını verirken, bu taraftar ve bu baskılı oyun beni heyecanlandırdı. Bugün o mesajları aldık. Bu galibiyet ivme katacak” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbi zaferini yönetime hediye ettiklerini söyledi. Siyahbeyazlı çalıştırıcı şunları söyledi: "Maçtan evvel Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değil demiştim. Ben Beşiktaş kararını verirken, bu taraftar ve bu baskılı oyun beni çok heyecanlandırdı. Bugün itibarıyla o mesajları aldık. El ele tutuşmuş, beraber hareket eden, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan bir takım vardı.
HAYAT YENİLENİYOR
Sahada maksimumu yapan, kilometre olarak da rakipten 7 kilometre fazla koşan bir takım... Bu galibiyet yeni yönetime ve taraftarlara hediye olsun. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bize çok iyi ivme kazandıracak. Bugün ilk defa oynayan, ilk onbire çıkan oyuncularımız vardı. Tabi eleştiri olacak. Ama sene başından beri yaşadığımız çok olumsuzluk var; sakatlıklar, cezalar. Ama hayat yenileniyor. Bugün bizi yeniledi."
GÜNEŞ TRİBÜNDE
Derbiyi, Beşiktaş'ın eski hocası olan A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş de izledi. Güneş, protokolde TFF yönetim kurulunde yer alan Selim Soydan ile birlikte oturdu. Şenol Güneş, önceki gün de Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor maçını Ülker Stadı'nda takip etmişti.
UMUT'UN ALGISI YÜKSEK
Avcı, 3 puanı getiren golü atan Umut Nayir için, "İlk defa onbir oynadı. Umut'un algısı yüksek, kendini geliştirmeye müsait ve oyun içinde çok istiyor" dedi. İlk onbirde çıkan Gökhan Gönül'le ilgili ise, "Kararı maç sabahı verdik. Çok antrenman yapamadı ama çok oynamak istedi" diye konuştu.
Beşiktaş, galibiyetin ardından resmi sitesinden soyunma odasındaki sevinçle birlikte, "En kötü günümüz böyle olsun" mesajını paylaştı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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