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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Yeni başlangıç

Yeni başlangıç

'ın zaman zaman eleştirilen kalecisi Loris Karius, karşısında hatasız oynadı. Kalesini gole kapatan Alman file bekçisi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karius: Bugün tüm arkadaşlarım çok iyiydi. Yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum dedi

'ın zaman zaman eleştirilen kalecisi Loris Karius, karşısında hatasız oynadı. Kalesini gole kapatan Alman file bekçisi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karius, "Bugün tüm takım arkadaşlarım çok iyiydi. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Her zaman böyle oynamamazı gerekiyor. Çok iyiydik. Bugün yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Karius, Beşiktaş'taki geleceği hakkında ise, "Kulüp ve ben kalmak istersek kalabilirim. Bunun için yeterince zaman var. Şu an mutluyum. Bunları konuşmak için erken" dedi.Bu sezon sakatlıklar +formsuzluk+cezalılar nedeniyle neredeyse her maça farklı 11'le çıkan Beşiktaş'ta rotasyon sınırları aştı... Siyah-beyazlı ekipte geride kalan dönemde 24 farklı isim ilk 11'de sahaya çıktı. Kadroda yer alan isimlerden yalnızca 6'sı ligde ilk 11'de forma giymedi. Bunlardan 4'ü altyapıdan gelen oyuncular. Geride kalan 8 lig maçında 21 farklı futbolcuyu ilk 11'de sahaya süren , Galatasaray karşısında da 3 ismi bu sezon ilk kez 11'de oynattı. Savunmadaki Roco ve Rebocho'nun yanı sıra Burak'ın yokluğunda şans bulan Umut Nayir, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de oynadı.

  1. 28.10.2019
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