Görsel şölen
Vodafone Park’ta boş koltuk kalmadı. Siyah-beyazlılar 90 dakika susmadı. İkinci yarıda takımlarını coşturan Kara Kartallar gelen galibiyette rol oynadı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 41 bin 903 kişilik Vodafone Park Stadyumu tıklım tıklım dolarken, tribünlerde boş koltuk kalmadı. Beşiktaş tribününde maç öncesi "Çok sevdik be abi" pankartı açılırken, Galatasaraylılar atkı şov yaptı. Sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, takımlarının yaptıkları ataklarda büyük heyecan yaşadı.
BABEL'E YOĞUN ISLIK
Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncuları Ryan Babel'e maç boyunca yoğun tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu topla her buluştuğunda ıslık ve yuhalanmayla karşılandı. Babel'in 54'te Gökhan Gönül'e faul yapıp kart gördüğü anda taraftarlar tepkilerini artırdı. Diğer yandan Galatasaray tribünleri maç öncesi geçtiğimiz hafta gerginlik yaşadıkları Belhanda'yı çağırmazken tüm takıma destek verdi. Her takım taraftarları yaşanan pozisyonlarda hop oturup hop kalktı.
ŞENTOP PROTOKOLDE
Beşiktaş-Galatasaray derbisi protokol tribününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Dev maçta TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u tribünde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin ilk derbisi Galatasaray karşılaşması oldu. Çebi ilk derbisinde galibiyet görmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününde maçı seyredenler arasında yer aldı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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