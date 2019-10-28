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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Görsel şölen

Görsel şölen

’ta boş koltuk kalmadı. Siyah-beyazlılar 90 dakika susmadı. İkinci yarıda takımlarını coşturan Kara Kartallar gelen galibiyette rol oynadı.

- derbisinde tribünler üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 41 bin 903 kişilik Stadyumu tıklım tıklım dolarken, tribünlerde boş koltuk kalmadı. Beşiktaş tribününde maç öncesi "Çok sevdik be abi" pankartı açılırken, Galatasaraylılar atkı şov yaptı. Sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, takımlarının yaptıkları ataklarda büyük heyecan yaşadı.

BABEL'E YOĞUN ISLIK
Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncuları 'e maç boyunca yoğun tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu topla her buluştuğunda ıslık ve yuhalanmayla karşılandı. Babel'in 54'te 'e faul yapıp kart gördüğü anda taraftarlar tepkilerini artırdı. Diğer yandan Galatasaray tribünleri maç öncesi geçtiğimiz hafta gerginlik yaşadıkları 'yı çağırmazken tüm takıma destek verdi. Her takım taraftarları yaşanan pozisyonlarda hop oturup hop kalktı.

ŞENTOP PROTOKOLDE
Beşiktaş-Galatasaray derbisi protokol tribününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yer aldı. Dev maçta Başkanı Mustafa Şentop'u tribünde Beşiktaş Başkanı karşıladı. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin ilk derbisi Galatasaray karşılaşması oldu. Çebi ilk derbisinde galibiyet görmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların Başkanı de protokol tribününde maçı seyredenler arasında yer aldı.

  1. 28.10.2019
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