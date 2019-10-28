Donk’un oğluna ameliyat
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk dün oynanan derbide yer almadı. Donk "Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdiği için onun yanında olmalıyım. Tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyorum" diye konuştu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Donk, oğlu ameliyat olduğu için derbide oynamadı. Donk, "Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdiği için onun yanında olmalıyım. Tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyorum" diye konuştu.
GENÇLER LİGİ'NDE 4 MAÇ
Akademi liginde oynanan Beşiktaş- G.saray maçlarında 3 beraberlik çıkarken, 1 maçı sarı-kırmızılılar kazandı. U14 Ligi'de takımlar 0-0 berabere kalırken, U16 Ligi'ndeki mücadele 2-2, U19 maçı ise 1-1 sona erdi. U15'lerde ise G.Saray 2-0 kazandı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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