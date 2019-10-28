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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Donk’un oğluna ameliyat

Donk’un oğluna ameliyat

'ın Hollandalı yıldızı dün oynanan derbide yer almadı. Donk "Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdiği için onun yanında olmalıyım. Tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyorum" diye konuştu.

'ın Hollandalı yıldızı Donk, oğlu ameliyat olduğu için derbide oynamadı. Donk, "Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdiği için onun yanında olmalıyım. Tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyorum" diye konuştu.

GENÇLER LİGİ'NDE 4 MAÇ
Akademi liginde oynanan - G.saray maçlarında 3 beraberlik çıkarken, 1 maçı sarı-kırmızılılar kazandı. U14 Ligi'de takımlar 0-0 berabere kalırken, U16 Ligi'ndeki mücadele 2-2, U19 maçı ise 1-1 sona erdi. U15'lerde ise G.Saray 2-0 kazandı.

  1. 28.10.2019
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