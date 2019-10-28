Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

Beşiktaş'ta mali konular için yoğun mesai harcayan yönetim, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı.

Bilet satışları, yüzde 25'lik de fiyat avantajı sağlıyor. Denizlispor, Slovan Bratislava, İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kapsayan paket bilette, 1 kişi en fazla 5 bilet alabilecek.

5 maçlık paket bilet fiyatları ise şu şekilde:



1. Kategori 995TL

2. Kategori 940TL

3. Kategori 850TL

4. Kategori 810TL

5. Kategori 675TL

6. Kategori 620TL

7. Kategori 415TL

8. Kategori 375TL

VIP: 2.950TL

1903 A-E: 2.950TL

1903 B-D: 3.100TL

1903 C: 3.250TL