Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

'tan 5 maçlık paket bilet

Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet

Kulübü, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık bilet uygulaması gerçekleştiriyor. Yarın satışa sunulacak olan biletler, yüzde 25'lik indirim avantajı sağlıyor.

'ta mali konular için yoğun mesai harcayan yönetim, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı.

Bilet satışları, yüzde 25'lik de fiyat avantajı sağlıyor. Denizlispor, Slovan Bratislava, İstikbal Mobilya Kayserispor, ve karşılaşmalarını kapsayan paket bilette, 1 kişi en fazla 5 bilet alabilecek.

Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki sözleri

5 maçlık paket bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 995TL
2. Kategori 940TL
3. Kategori 850TL
4. Kategori 810TL
5. Kategori 675TL
6. Kategori 620TL
7. Kategori 415TL
8. Kategori 375TL
VIP: 2.950TL
1903 A-E: 2.950TL
1903 B-D: 3.100TL
1903 C: 3.250TL

  1. 28.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan 5 maçlık paket bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN