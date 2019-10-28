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28 Ekim 2019, Pazartesi
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- derbisinde büyük ayıp

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde büyük ayıp

ve tribününde bulunan bazı holiganlar, iki kulübün simge ismi ve 'ya küfür etti.

'in 9. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 'a galibiyeti getiren golü Umut Nayir kaydetti.

Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki sözleri

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde yaşanan küfürleşme iki kulübün taraftarına da yakışmadı. Takımlar seremoniye çıktıkları anda siyah-beyazlı tribünler, Galatasaray'ın kurucusu için ağza alınmayacak küfürler ederken, sarı-kırmızılılar da Beşiktaş'ın efsane ismi, onursal başkanı için aynı şekilde karşılık verdi. Ancak yapılan bu saygısızlığa tepki gösterenler de oldu. Yen ve Seba için kullanılan sözlerin yakışmadığını dile getiren taraftarlar ıslıklarla buna karşı olduklarını belirtti.

Bilindiği gibi Galatasaraylılar, kulübün kuruluş ve Ali Sami Yen'in ölüm yıldönümlerinde Feriköy'deki mezarı ziyaret ederken, çok yakında bulunan Süleyman Seba'yı da unutmazlar. Aynı şekilde Beşiktaşlılar da, Seba'nın ölüm yıldönümlerinde efsane başkan ile birlikte Ali Sami Yen'in mezarına giderek onun için de dua ederler. Bu artık iki kulüp için de gelenek haline gelmiştir.

BABEL'E TEPKİ

Bu sezon başında Fulham'dan Galatasaray'a transfer olan eski Beşiktaşlı , Vodafone Park'ta sarı-kırmızılı tribünlere yumruk şov yaptı ve üçlü çektirdi. Hollandalı futbolcu, bu sırada Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve ıslıklandı.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 11:06
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