Beşiktaş - Galatasaray derbisinde büyük ayıp
Galatasaray ve Beşiktaş tribününde bulunan bazı holiganlar, iki kulübün simge ismi Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'ya küfür etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü Umut Nayir kaydetti.
TARAFTARLAR ISLIKLADI
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde yaşanan küfürleşme iki kulübün taraftarına da yakışmadı. Takımlar seremoniye çıktıkları anda siyah-beyazlı tribünler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen için ağza alınmayacak küfürler ederken, sarı-kırmızılılar da Beşiktaş'ın efsane ismi, onursal başkanı Süleyman Seba için aynı şekilde karşılık verdi. Ancak yapılan bu saygısızlığa tepki gösterenler de oldu. Yen ve Seba için kullanılan sözlerin yakışmadığını dile getiren taraftarlar ıslıklarla buna karşı olduklarını belirtti.
Bilindiği gibi Galatasaraylılar, kulübün kuruluş ve Ali Sami Yen'in ölüm yıldönümlerinde Feriköy'deki mezarı ziyaret ederken, çok yakında bulunan Süleyman Seba'yı da unutmazlar. Aynı şekilde Beşiktaşlılar da, Seba'nın ölüm yıldönümlerinde efsane başkan ile birlikte Ali Sami Yen'in mezarına giderek onun için de dua ederler. Bu artık iki kulüp için de gelenek haline gelmiştir.
BABEL'E TEPKİ
Bu sezon başında Fulham'dan Galatasaray'a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Vodafone Park'ta sarı-kırmızılı tribünlere yumruk şov yaptı ve üçlü çektirdi. Hollandalı futbolcu, bu sırada Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve ıslıklandı.
- 28.10.2019
- Güncelleme: 28.10.2019 11:06
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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