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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'fişşek' gibi

Beşiktaş 'fişşek' gibi

Sezona şampiyonluk umuduyla başlayıp, arka arkaya kötü sonuçlar alan ile arasındaki randevuda ev sahibi ekip güldü. Ligde kötü giden iki ekip de 3 puan için sahaya çıktı. Beşiktaş, Caner’in zeka dolu pasını gol yapan Umut ile 3 puana uzandı.

Sezona şampiyonluk umuduyla başlayıp, arka arkaya kötü sonuçlar alan ile arasındaki randevuda ev sahibi ekip güldü. mücadelenin ilk yarısında oyunu istediği gibi yönlendiremedi. Bu bölümde Cimbom oyuna hakim gibi görünse de yine pozisyon bulamadı. Kimsenin beğenmediği ve sıkıcı geçen karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş da Galatasaray da gol atamadı.

ALTIN KAFA UMUT
Beşiktaş ikinci yarıya daha hareketli girdi. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakalayan siyah-beyazlılar, 'ya takıldı. 69'da Kartal'ın 'fişek' lakaplı oyuncusu müthiş bir orta kesti. Marcao'nun önüne harika bir koşu atan Umut Nayir de kafayla fileleri sarstı. Aslan son bölümde ile etkili olmaya çalışsa da gol bulamadı. Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı tek golle devirip moral buldu.

SIFIR KORNER!
Galatasaray, bu sezon neredeyse her maçta olduğu gibi hücumda yine etkisizdi. Beşiktaş deplasmanında 90+5 dakika boyunca korner kazanamadı.

VODAFONE'DA GOLÜ UNUTTU
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 3 maçtır gol atamıyor. Kartal rakibini son 3 sezonda sırasıyla 3-0, 1-0 ve 1-0'lık skorlarla devirdi.

3 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Beşiktaş, 'a 4-1 yenildiğinden beri kalesini kapattı. ve A.Gücü maçlarından sonra G.Saray karşısında da gol yemedi.

SAVAŞÇI GÖKHAN
Kartal'da 3 maç sonra formasına kavuştu. Son olarak Avrupa Ligi'nde Volwerhampton karşılaşmasında oynayan 34 yaşındaki futbolcu sakatlığı sebebiyle Alanyaspor, Ankaragücü ve Braga karşılaşmalarında sahalardan uzak kalmıştı. Gökhan dün büyük bir öz veriyle oynadı. Sahada kaldığı 86 dakika boyunca canla başla savaştı. Mücadelenin son bölümünde yerini girdi. Gökhan Gönül, alkışlarla kenara geldi.

ELNENY ORTADA GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör , orta sahayı sağlam tuttu. 'ın yanında Mohamed Elneny görev yaptı. Mısırlı futbolcu dinamizmiyle alkış aldı. Galatasaray'ın orta sahasındaki oyuncularını durduran Elneny hücuma katkısıyla günün en çalışkan ismi oldu.

'3 PUANA İHTİYACIMIZ VARDI'
Jeremain Lens, çok önemli bir zafer elde ettiklerini belirterek, "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi. Hollandalı yıldız, "Sadece G.Saray'a karşı olduğu için değil, şampiyon olma şansımızı sürdürmek için kazanmamız gerekiyordu. Kazandığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

ERDEM: HARİKA BİR SONUÇ OLDU
Siyah-Beyazlı ekibin genç futbolcusu Erdem Seçgin maç sonu mutluydu. Erdem "Bu büyük kulüpte oynamak çok önemli. Gururluyum. Galatasaray'ı yenmek bizim için çok önemliydi. Şimdi lig bizim için yeniden başlıyor. Hedefimiz seri yakalayıp üst sıralara yaklaşmak" dedi.

  1. 28.10.2019
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