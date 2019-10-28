Beşiktaş 'fişşek' gibi
Sezona şampiyonluk umuduyla başlayıp, arka arkaya kötü sonuçlar alan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki randevuda ev sahibi ekip güldü. Ligde kötü giden iki ekip de 3 puan için sahaya çıktı. Beşiktaş, Caner’in zeka dolu pasını gol yapan Umut ile 3 puana uzandı.
Sezona şampiyonluk umuduyla başlayıp, arka arkaya kötü sonuçlar alan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki randevuda ev sahibi ekip güldü. Kartal mücadelenin ilk yarısında oyunu istediği gibi yönlendiremedi. Bu bölümde Cimbom oyuna hakim gibi görünse de yine pozisyon bulamadı. Kimsenin beğenmediği ve sıkıcı geçen karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş da Galatasaray da gol atamadı.
ALTIN KAFA UMUT
Beşiktaş ikinci yarıya daha hareketli girdi. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakalayan siyah-beyazlılar, Fernando Muslera'ya takıldı. 69'da Kartal'ın 'fişek' lakaplı oyuncusu Caner Erkin müthiş bir orta kesti. Marcao'nun önüne harika bir koşu atan Umut Nayir de kafayla fileleri sarstı. Aslan son bölümde Adem Büyük ile etkili olmaya çalışsa da gol bulamadı. Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı tek golle devirip moral buldu.
SIFIR KORNER!
Galatasaray, bu sezon neredeyse her maçta olduğu gibi hücumda yine etkisizdi. Beşiktaş deplasmanında 90+5 dakika boyunca korner kazanamadı.
VODAFONE'DA GOLÜ UNUTTU
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 3 maçtır gol atamıyor. Kartal rakibini son 3 sezonda sırasıyla 3-0, 1-0 ve 1-0'lık skorlarla devirdi.
3 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 yenildiğinden beri kalesini kapattı. Alanyaspor ve A.Gücü maçlarından sonra G.Saray karşısında da gol yemedi.
SAVAŞÇI GÖKHAN
Kartal'da Gökhan Gönül 3 maç sonra formasına kavuştu. Son olarak Avrupa Ligi'nde Volwerhampton karşılaşmasında oynayan 34 yaşındaki futbolcu sakatlığı sebebiyle Alanyaspor, Ankaragücü ve Braga karşılaşmalarında sahalardan uzak kalmıştı. Gökhan dün büyük bir öz veriyle oynadı. Sahada kaldığı 86 dakika boyunca canla başla savaştı. Mücadelenin son bölümünde yerini Necip Uysal girdi. Gökhan Gönül, alkışlarla kenara geldi.
ELNENY ORTADA GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahayı sağlam tuttu. Atiba Hutchinson'ın yanında Mohamed Elneny görev yaptı. Mısırlı futbolcu dinamizmiyle alkış aldı. Galatasaray'ın orta sahasındaki oyuncularını durduran Elneny hücuma katkısıyla günün en çalışkan ismi oldu.
'3 PUANA İHTİYACIMIZ VARDI'
Jeremain Lens, çok önemli bir zafer elde ettiklerini belirterek, "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi. Hollandalı yıldız, "Sadece G.Saray'a karşı olduğu için değil, şampiyon olma şansımızı sürdürmek için kazanmamız gerekiyordu. Kazandığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
ERDEM: HARİKA BİR SONUÇ OLDU
Siyah-Beyazlı ekibin genç futbolcusu Erdem Seçgin maç sonu mutluydu. Erdem "Bu büyük kulüpte oynamak çok önemli. Gururluyum. Galatasaray'ı yenmek bizim için çok önemliydi. Şimdi lig bizim için yeniden başlıyor. Hedefimiz seri yakalayıp üst sıralara yaklaşmak" dedi.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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