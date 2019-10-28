Beşiktaş derin bir nefes aldı

Süper Lig'de MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından UEFA Avrupa Ligi maçında Braga'ya 2-1 yenilerek Avrupa'da sıfır çeken siyah beyazlılarda, başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere birçok futbolcu istenmeyen adam ilan edilerek yoğun protestolara maruz kalmıştı. Moral olarak adeta dipte olan futbol takımının, sadece 2 günde toparlanarak sanki hiçbir şey olmamış gibi Galatasaray maçına çıkması ve çok net pozisyon üstünlüğü ile galip gelmesi, camiadaki tartışmaları ve umutsuzluğu bir anda tersine çevirdi.

TOPA SAHİP OLMADI; POZİSYONLARA SAHİP OLDU

Teknik direktör Abdullah Avcı, tüm protestolara ve istifa tezahüratlarına rağmen hiçbir şey olmamışcasına Galatasaray maçının taktiği üzerine yoğunlaştı.

Geride kalan maçların tamamında topa daha fazla sahip olunmasına rağmen, pozisyon ve gol azlığının kayıplarda en büyük etken olduğunu gören Avcı, bu kez topa sahip olmayan bir taktik denedi ve bunda da başarılı oldu. Formunu beğenmediği Güven ve Ljajic'i yedeğe çekerek Umut Nayir ve Diaby'i onbire koyan tecrübeli teknik adam, Rebocho-Caner ikilisi ile de hem sol kanadı kapattı hem de Caner merkezli ataklarla takımının birçok gol pozisyonuna girmesini sağladı. Beşiktaş için yüzde 41 ile bu sezonki en az topa sahip olma oranının gerçekleştiği derbide, hızlı hücumlarla 6-7 net pozisyona giren siyah beyazlılar farkı kaçırdığı maçta Umut'un golüyle galibiyeti yakaladı. Böylelikle karşılaşmanın ardından Braga maçında protesto edilen Caner, Lens gibi futbolcuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da gelecek haftalar için yeni bir kredi kazanmış oldu.

YENİ YÖNETİMİN YOĞUN TEMPOSU SONUÇ VERDİ

Yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şubesinin yeni yöneticileri Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ'ın yoğun çalışmaları da futbolcuların kısa sürede toparlanarak Galatasaray derbisine yüksek motivasyonla çıkmalarını sağladı. İki gün boyunca Ümraniye'de kamp kuran yeni yönetim, geçmişe dönük alacakların büyük bölümünü öderken, futbolculara da sürekli moral veren konuşmalar yaparak özgüven aşıladı.

UMUT NAYİR ONBİRİ HAK EDİYOR

Galatasaray maçı Beşiktaş'ta bazı futbolcular için de dönüm noktası oldu.



Geldiğinden bu yana Avrupa maçlarında oynamasına rağmen lig maçlarında yedek kalan Rebocho, hiç şans verilmeyen Roco ve yeni santrafor olarak görülen Umut Nayir, Galatasaray maçıyla yerlerini biraz daha sağlamlaştırdı.



Burak Yılmaz'ın yokluğunda sürekli şans bulmasına rağmen gol atmakta ve pozisyon almakta büyük eksikleri olan Güven Yalçın'ın yerine tercih edilen Umut Nayir, sonradan oyuna girdiği Braga ve onbir başladığı Galatasaray maçlarında attığı 2 golle Burak Yılmaz'ın yokluğunda birinci santrafor konumuna yükseldi. Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 7 maçta 316 dakika süre alan Umut 3 gol atarken, lig ve Avrupa'da 10 maçta oynayan ve 599 dakika süre alan Güven Yalçın 2 golde kaldı. Umut'un Galatasaray'a attığı golün doğrudan 3 puanı kazandırması da genç santrafor için önemli bir referans oldu.

ROCO GÜVEN KAZANDI, REBOCHO YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Galatasaray maçıyla teknik heyetin ve taraftarların güvenini kazanan diğer futbolcular ise Rebocho ve Enzo Roco oldu.

Ağır olduğu için Şenol Güneş ve Abdullah Avcı tarafından tercih edilmeyen Enzo Roco, takımdaki sakat futbolcu sayısının 9'a kadar çıkmasıyla Braga maçında mecburen oynatıldı. Bu maçtaki performansı Avcı tarafından yeterli bulununca Necip'i keserek Galatasaray maçında da şans bulan Şilili stoper, derbinin en çok beğenilen futbolcularında biriydi ve sonraki haftalarda daha çok süre alacağının sinyalini verdi.

Abdullah Avcı'nın lig maçlarında oynatmadığı Rebocho ise dün akşam sol tarafta Feghouli'yi adeta kilitlerken, hızlı hücumlarda da oldukça etkin bir rol oynadı ve gelecek haftalar için yerini sağlamlaştırdı.