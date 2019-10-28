Başkan’dan ilk prim
Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan yönetimi aldıktan sonra ilk derbisinde gülen Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolculara 75'er bin TL galibiyet primi dağıttı.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk derbisinde galibiyet sevinci yaşadı. Göreve geldikten sonra kulüpleri mali krizi aşmak için kolları sıvayan Çebi, ilk olarak futbolcuların ve personellerin maaşlarını ödemişti. Kartal'ın patronu, dünkü Galatasaray karşılaşmasının ardından da kesenin ağzını açtı. Çebi, taraftarları önünde 3 puanı kapan siyah-beyazlı futbolculara 75'er bin TL galibiyet primi verdi.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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