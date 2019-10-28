Başkan’dan ilk prim

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk derbisinde galibiyet sevinci yaşadı. Göreve geldikten sonra kulüpleri mali krizi aşmak için kolları sıvayan Çebi, ilk olarak futbolcuların ve personellerin maaşlarını ödemişti. Kartal'ın patronu, dünkü Galatasaray karşılaşmasının ardından da kesenin ağzını açtı. Çebi, taraftarları önünde 3 puanı kapan siyah-beyazlı futbolculara 75'er bin TL galibiyet primi verdi.