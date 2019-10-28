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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Başkan’dan ilk

Başkan’dan ilk prim

'ta Fikret Orman'dan yönetimi aldıktan sonra ilk derbisinde gülen , siyah-beyazlı futbolculara 75'er bin TL galibiyet primi dağıttı.

'ın yeni başkanı , ilk derbisinde galibiyet sevinci yaşadı. Göreve geldikten sonra kulüpleri mali krizi aşmak için kolları sıvayan Çebi, ilk olarak futbolcuların ve personellerin maaşlarını ödemişti. Kartal'ın patronu, dünkü karşılaşmasının ardından da kesenin ağzını açtı. Çebi, taraftarları önünde 3 puanı kapan siyah-beyazlı futbolculara 75'er bin TL galibiyet primi verdi.

  1. 28.10.2019
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