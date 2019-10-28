Beşiktaş derbi maçta kasasını doldurmayı başardı. Siyah- beyazlılar; bilet satışı, VIP koltuk kiralaması ve Kartal Yuvası'nda sezonun en çok gelirini elde etmeyi başardı. Bilet satışından 3.5 milyon TL gelir elde eden siyah-beyazlılar, 1.5 milyon TL'yi VIP koltuk satışından kasasına koydu. Beşiktaş yönetimi Kartal Yuvası'ndan da 1 milyon TL'lik ciro elde etti. Maç günü Kartal Yuvası'ndan yeni sezon ürünlerinin yoğun talep gördüğü ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu sezon iç sahada oynanacak Fenerbahçe ve Trabzon maçlarından da benzer geliri beklediği kaydedildi. Bu parayla ödemelerin yapılacağı kaydedildi.

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Vodafone Park Stadyumu'nda gişeler kapalıydı. Maç biletleri karşılaşmanın sabahı taraftarların büyük ilgisiyle tükenirken, bilet satışı gerçekleşmedi. İki ekibin taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında maça alınırken karşılıklı sataşmalar gerçekleşse de herhangi bir ciddi sorun yaşanmadı.

NEGREDO'DAN ÖZEL PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Negredo, dünkü derbiden önce sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulundu. İspanyol forvet, Beşiktaş formasıyla yer aldığı mücadeleden bir fotoğrafını koyduğu paylaşımda, eski takımının G.Saray derbisini kazanacağına dair inancının tam olduğu belirten ifadeler kullandı.

BRASTISLAVA 1-0 KAZANDI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovan Bratislava, kendi ligindeki maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bratislava, deplasmanda karşılaştığı Zemplin Michalovce'yi 29'uncu dakikada Sporar'ın attığı golle mağlup ederek, Slovakya Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Slovak ekibi kendi liginde 13 maçta 32 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.