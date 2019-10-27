Kartal pist başında

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan Kartal'ın 9 puanı var. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Braga'ya evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, derbiyi kazanıp toparlanma sürecine girmeyi istiyor.



EVİNDE SADECE 2 GALİBİYET

Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyahbeyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak, Douglas ve Dorukhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş, zorlu mücadele en büyük güvencesi ise siyahbeyazlı tarafarları.



1 MİLYAR 290 MİLYON LİRALIK DERBİ

Bugün oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL. Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 123 milyon euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon euro. iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL. G.Saraylı Nzonzi, 19 milyon euro ile Süper Lig'in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 12 milyon euro piyasa değeri ile Adem Ljajic.



SAKATLAR ÇIKTI, BURAK YETİŞMEDİ

Beşiktaş'a sakat oyunculardan iyi haber geldi. Hafta boyu yapılan antrenmanlarda sakatlıkları sebebiyle katılamayan Gökhan Gönül ve Diaby'nin yanı sıra hafta başından bu yana takımdan ayrı çalışan Ruiz ve N'Koudou dün akşam takımla birlikte derbiye hazırlandı. Bu isimlerden Gökhan, Ruiz ve N'Koudou'nun Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Burak ise idmana çıkmadı ve oynamayacağı kesinleşti.



OYUNUN KİLİDİ ADEM LJAJIC

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele için teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına Galatasaray'ı ezberletiyor. Teknik heyetine rakip oyuncuları birebir analiz ettiren tecrübeli çalıştırıcının, Adem Ljajic'i ise özel olarak motive ettiği bildirildi. "Bu maç senin maçın" diyerek moral verdiği ve Sırp yıldıza orta sahada serbestlik tanıyacağı gelen haberler arasında. Atiba Hutchinson ve Elneny'e ise büyük iş düşecek orta alanda takımın pas organizasyonlarını ikilinin yapacağı öğrenilirken, kanatlarda Jeremain Lens ve Caner Erkin ikilisi görev yapmaya devam edecek.



CANER SINIRDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Caner Erkin bugün de kart görmesi halinde gelecek haftaki Antalya mücadelesinde forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakat olan Ruiz de kart cezası sınırında



MALİ DURUM MERCEK ALTINDA

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, yeni yönetim olarak kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili kamuoyunu kısa sürede bilgilendireceklerini söyledi. "Bir denetim firmasıyla uzun soluklu çalışma başlattık. Çok zor, ekip halinde geceli-gündüzlü çalışma gerektiren bir sürece girdik. Mesaiye başladığımız ilk andan itibaren, bizden önceki dönemlerde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz" diyen Urgancılar, bugünkü derbi ile ilgili de "Yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabetimizde bu maçın bizim için önemi bir başka. Derbi, yepyeni bir sayfa açmamızı sağlayacak" ifadesini kullandı.



AVCI SIKINTILI

Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk İstanbul derbisine sıkıntılı çıkacak. Bu sezon siyah-beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga sınavı sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı. Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezon 11 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçı kaybeden Kartal, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle bitirdi.



ÇEBİ'DEN YAKIN MARKAJ

Siyah-beyazlı kulüpte yönetim, tesislerde oyuncularla yakın temas halinde... Ödemelerin yapılmasının ardından derbiye galibiyet primi de verecek olana Çebi ve kurmayları, futbolcuların sadece sahaya konsantre olmaları ve saha dışındaki detayları akıllarından çıkartmaları için çaba sarf ediyor.

TARİHTEN NOTLAR



Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 345 maçın sığdığı 95 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsanesi Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç. Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden attı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-08 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi, tarihe geçti. Seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 95 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı 63 kezle Şeref Görkey geliyor.

Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta rakibini yenemedi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Maçı tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi.