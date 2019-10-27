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27 Ekim 2019, Pazar
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Galibiyet borçlusunuz

Galibiyet borçlusunuz

son idmanını dün akşam yaptı. Oyuncularını toplayan Avcı, “Hem yönetime hem taraftarlara hem de kendinize bu galibiyeti borçlusunuz” dedi.

, Galatarasay derbisinin son idmanını dün akşam yaptı. Pas ve hücum organizasyonları yapan siyahbeyazlılar, taktik denemeler ve şut idmanı ile antrenmanı tamamladı. 'nın çalışma sonrası takımı toparlayıp konuşma yaptığı belirtildi. Usta hocanın, "Galibiyetin öneminden bahsetmeye gerek bile yok. Her şeyden ötesi bu bir derbi. Hem yeni yönetime hem taraftara hem de kendinize bu zaferi borçlusunuz" dediği bildirildi. Hocanın ardından söz alan Caner ve Atiba'nın da benzer bir konuşma yaptığı ifade edildi.
  1. 27.10.2019
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