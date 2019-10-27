Derbinin kaderinin kaleciler belirleyecek! Karius mu, Muslera mı?

Galatasaray kalecisi bu sezon oynadığı 11 resmi maçta yüzde 76 kurtarış yüzdesine ulaştı. Rakibi Karius'un ise topu oyuna sokma yüzdesi 89 başarılı...

Her derbide olduğu gibi Vodafone Park'ta da kalecilerin önemi büyük olacak. Ancak 2011'den bu yana artık bir derbi uzmanı olan Fernando Muslera, Galatasaray en büyük kozu... Uruguaylı eldiven, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımının ayakta kalan ender isimlerindendi.

Club Brugge, PSG ve Real Madrid maçlarında ortalama 5 kurtarışıyla adeta tek başına savaşmıştı. Muslera, bu sezon takımının oynadığı 11 resmi maçta da sahadaydı ve yüzde 76'ya ulaşan kurtarış yüzdesi var. Ayrıca topu oyuna sokmadaki başarısının yüzde 87 olması kayda değer... Uzaktan şutlardaki başarısı ise yüzde 93'le ortada.

KARIUS'UN KURTARIŞ YÜZDESİ: 67

Ev sahibi Beşiktaş'ta Loris Karius için aynı güzellemeler yapılır mı tartışılır. Karius aslında önündeki savunmanın handikaplarının kurbanı oldu.

Bireysel hataları da vardı ancak maçlar içerisindeki kurtarışları da farklıydı. Hatta topu ligde en iyi oyuna sokan kaleci; yüzde 89'luk başarı... Milliyet'in haberine göre; Alman eldivenin kurtarış yüzdesi yüzde 67'de kalsa da Muslera ve Karius'un ligde gol yemedikleri maç sayısı aynı; 3.

