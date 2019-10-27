Derbinin kaderinin kaleciler belirleyecek! Karius mu, Muslera mı?
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada kaleciler Loris Karius ve Fernando Muslera belirleyici rol oynayacak. İşte iki kalecinin de öne çıkan istatistikleri...
Galatasaray kalecisi bu sezon oynadığı 11 resmi maçta yüzde 76 kurtarış yüzdesine ulaştı. Rakibi Karius'un ise topu oyuna sokma yüzdesi 89 başarılı...
Her derbide olduğu gibi Vodafone Park'ta da kalecilerin önemi büyük olacak. Ancak 2011'den bu yana artık bir derbi uzmanı olan Fernando Muslera, Galatasaray en büyük kozu... Uruguaylı eldiven, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımının ayakta kalan ender isimlerindendi.
Club Brugge, PSG ve Real Madrid maçlarında ortalama 5 kurtarışıyla adeta tek başına savaşmıştı. Muslera, bu sezon takımının oynadığı 11 resmi maçta da sahadaydı ve yüzde 76'ya ulaşan kurtarış yüzdesi var. Ayrıca topu oyuna sokmadaki başarısının yüzde 87 olması kayda değer... Uzaktan şutlardaki başarısı ise yüzde 93'le ortada.
KARIUS'UN KURTARIŞ YÜZDESİ: 67
Ev sahibi Beşiktaş'ta Loris Karius için aynı güzellemeler yapılır mı tartışılır. Karius aslında önündeki savunmanın handikaplarının kurbanı oldu.
Bireysel hataları da vardı ancak maçlar içerisindeki kurtarışları da farklıydı. Hatta topu ligde en iyi oyuna sokan kaleci; yüzde 89'luk başarı... Milliyet'in haberine göre; Alman eldivenin kurtarış yüzdesi yüzde 67'de kalsa da Muslera ve Karius'un ligde gol yemedikleri maç sayısı aynı; 3.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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