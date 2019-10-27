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27 Ekim 2019, Pazar
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taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

’in 9. haftasında oynanacak olan - derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Dolmabahçe’de yoğun kalabalıklar oluşturdu.

'in 9. haftasında , sahasında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları da müsabakaya yoğun ilgi göstererek Dolmabahçe'de yoğun kalabalıklar oluşturdu. Güvenlik güçleri stat çevresinde yoğun önlem alırken, siyah-beyazlı taraftarlar aramadan geçerek, takımlarını desteklemek için Beşiktaş Stadı'na giriş yaptı.

  1. 27.10.2019
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