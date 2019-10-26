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26 Ekim 2019, Cumartesi
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'tan derbi paylaşımı

Loris Karius'tan derbi paylaşımı

'ın Alman file bekçisi , ile oynayacakları derbi maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların eski yardımcı antrenörlerinden da bu paylaşıma yorum yaptı.

'ın sahasında oynayacağı kritik derbisi öncesi oyunculardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın 'dan kiraladığı Alman kaleci de hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafının altına, "Yarın derbi zamanı! Haydi Beşiktaş" yazdı. Paylaşıma yorum yapanlar arasında Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü ve oyuncusu da vardı. Mansız, emojili yorumuyla Karius'a destek verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Liverpool'da forma giymek istediğini dile getirmişti.


  1. 26.10.2019
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