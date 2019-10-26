Loris Karius'tan derbi paylaşımı
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların eski yardımcı antrenörlerinden İlhan Mansız da bu paylaşıma yorum yaptı.
Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı kritik Galatasaray derbisi öncesi oyunculardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı takımın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci de Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafının altına, "Yarın derbi zamanı! Haydi Beşiktaş" yazdı. Paylaşıma yorum yapanlar arasında Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü ve oyuncusu İlhan Mansız da vardı. Mansız, emojili yorumuyla Karius'a destek verdi.
Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Liverpool'da forma giymek istediğini dile getirmişti.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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