Loris Karius'tan derbi paylaşımı

Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı kritik Galatasaray derbisi öncesi oyunculardan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci de Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafının altına, "Yarın derbi zamanı! Haydi Beşiktaş" yazdı. Paylaşıma yorum yapanlar arasında Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü ve oyuncusu İlhan Mansız da vardı. Mansız, emojili yorumuyla Karius'a destek verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Liverpool'da forma giymek istediğini dile getirmişti.



