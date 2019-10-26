Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş'ta sakatlığı süren golcü futbolcu Burak Yılmaz, yarın oynanacak Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Golcü oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
- 26.10.2019
- Güncelleme: 26.10.2019 18:11
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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