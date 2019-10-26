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26 Ekim 2019, Cumartesi
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'ta derbisinde yok

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Galatasaray derbisinde yok

'ta sakatlığı süren golcü futbolcu , yarın oynanacak Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında ile kaşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta şoku yaşanıyor. Golcü oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

  1. 26.10.2019
  2. Güncelleme: 26.10.2019 18:11
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