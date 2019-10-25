Tarihe geçtiler

Bu mağlubiyet Beşiktaş için tarihe evinde üst üste alınan 4. mağlubiyet olarak geçti. Beşiktaş, Avrupa'da sahasında üst üste 4. kez kaybetti. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyahbeyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.



YEDİ OYUNCU EKSİKTİ

Braga ile Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'ta 7 eksik vardı. Kartal'da sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül dünkü karşılaşmada forma giyemedi.



KULÜBEDE ÜÇ GENÇ

Tecrübeli çalıştırıcı Avcı, Braga karşısında 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için 3 genç futbolcuyu maç listesine yazdı. Teknik direktör Abdullah Avcı, dün akşam 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.