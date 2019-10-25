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25 Ekim 2019, Cuma
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Tarihe geçtiler

Tarihe geçtiler

, K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup olurken, bu yenilgi Beşiktaş için üzücü bir sonuç daha doğurdu.

Bu mağlubiyet için tarihe evinde üst üste alınan 4. mağlubiyet olarak geçti. Beşiktaş, Avrupa'da sahasında üst üste 4. kez kaybetti. Geçen sezonki 'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise 'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyahbeyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. 'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.

YEDİ OYUNCU EKSİKTİ
Braga ile Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'ta 7 eksik vardı. 'da sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, , Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou, Victor Ruiz ve dünkü karşılaşmada forma giyemedi.

KULÜBEDE ÜÇ GENÇ
Tecrübeli çalıştırıcı Avcı, Braga karşısında 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için 3 genç futbolcuyu maç listesine yazdı. Teknik direktör , dün akşam 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.

  1. 25.10.2019
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