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25 Ekim 2019, Cuma
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Ne yaptın Oğuzhan

Ne yaptın Oğuzhan

'ta sakatlıktan kurtulduktan sonra sadece iki antrenman yapma şansı bulan , sorumluluk alarak Braga karşısında forma giydi. Sakatlıktan dönüp iki idmanla maça çıkan tecrübeli orta saha kaptırdığı topla yenilen golde büyük hata yaptı. Ozi takımı yaktı.

'ta sakatlıktan kurtulduktan sonra sadece iki antrenman yapma şansı bulan , sorumluluk alarak Braga karşısında forma giydi. 27 yaşındaki orta saha, maçın ilk yarısında topla çıkarken arkasındaki Vida'ya pas attı. Hırvat oyuncu gelen kötü ve zor pası kontrol edemeden Bragalı Andre Horta araya girdi ve Galeno'ya çıkardı. Galeno'nun tek vuruşunu kaleci Karius çıkardı ama Ricardo Horta boş kaleye topu yolladı. Oğuzhan, 61. dakikada oyundan alınırken yerine genç futbolcu Kartal Yılmaz girdi. Oğuzhan oyundan çıkarken taraftarlarca yuhalandı.

DOSTLUK YEMEĞİ
Beşiktaş yönetimi, Braga idarecileri ve yetkililerine dostluk yemeği verdi. UEFA Delegesi Jaroslav Dudl ile Braga Kulübü CEO'su Joaquim Baptista ve kulüp yetkilileri, Vodafone Park'ta ağırlandı.

  1. 25.10.2019
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