Ne yaptın Oğuzhan
Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulduktan sonra sadece iki antrenman yapma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, sorumluluk alarak Braga karşısında forma giydi. Sakatlıktan dönüp iki idmanla maça çıkan tecrübeli orta saha kaptırdığı topla yenilen golde büyük hata yaptı. Ozi takımı yaktı.
Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulduktan sonra sadece iki antrenman yapma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, sorumluluk alarak Braga karşısında forma giydi. 27 yaşındaki orta saha, maçın ilk yarısında topla çıkarken arkasındaki Vida'ya pas attı. Hırvat oyuncu gelen kötü ve zor pası kontrol edemeden Bragalı Andre Horta araya girdi ve Galeno'ya çıkardı. Galeno'nun tek vuruşunu kaleci Karius çıkardı ama Ricardo Horta boş kaleye topu yolladı. Oğuzhan, 61. dakikada oyundan alınırken yerine genç futbolcu Kartal Yılmaz girdi. Oğuzhan oyundan çıkarken taraftarlarca yuhalandı.
DOSTLUK YEMEĞİ
Beşiktaş yönetimi, Braga idarecileri ve UEFA yetkililerine dostluk yemeği verdi. UEFA Delegesi Jaroslav Dudl ile Braga Kulübü CEO'su Joaquim Baptista ve kulüp yetkilileri, Vodafone Park'ta ağırlandı.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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