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25 Ekim 2019, Cuma
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Kayıp

Kayıp Kartal

Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi ’ya 2-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Kara Kartallar dün bir penaltı kaçırdı, 2 topu da direkten döndü.

, Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde evinde 'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü oyuna 67. dakikada oyuna giren genç santrfor Umut Nayir 71'inci dakikada kaydetti. Beşiktaş'ta Ljajic skor 1-1 iken 74. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve öne geçme fırsatını tepti. Braga'nın galibiyet gollerini ise 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo kaydetti.

ŞANSI ÇOK AZALDI
Şanssız gününde olan Beşiktaş'ın penaltı dahil üç topu direkten döndü. 5'inci dakikada Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe takıldı. 44'te kazanılan frikikte topun başına gelen Ljajic direği geçemedi, Sırp oyuncu 74'te de penaltıyı direğe nişanladı. Grupta oynadığı üç maç sonunda puanla tanışamayan Beşiktaş, bu sonucun ardından 0 puanla dipte kaldı ve gruptan çıkmaş şansı azaldı. Braga ise 7 puanla lider oldu.

TYLER BOYD ETKİSİZ BAŞLADI
Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Braga maçına ilk 11'de başladı. Ancak ABD'li oyuncu Boyd, şanssız bir geri dönüş yaşadı. Sezon başından itibaren istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan Boyd, son olarak 'in 6'ncı haftasında deplasmanda 'a 4-1 kaybedilen maça 11'de başlamıştı. Üç maç sonra forma şansı bulan Boyd; 5'inci dakikada rakip ceza sahasında topla buluştu, nefis bir aşırtma vuruş yaptı ancak top yan direkten geri geldi.

KARTAL KAYRA SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk resmi maçına çıktı. Portekiz ekibi karşısında Oğuzhan'ın yerine dahil olan genç futbolcu, Beşiktaş forması altında ilk kez süre aldı. Oyuna dahil olduğu anda siyah- beyazlı tribünler Kartal'ı alkışladı.

DERBİ BİLETLERİ BUGÜN SATIŞTA
Beşiktaş'ın pazar günü G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkacak. 1 kişinin en fazla 2 bilet alabileceği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinde biletlerle ilgili detaylı bilgi yayınladı. Derbi mücadelesinin bilet fiyatları 150 ile 1100 TL arasında değişiyor.

  1. 25.10.2019
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