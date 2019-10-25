Beşiktaş'a derbi öncesi büyük şok! Domagoj Vida idmana katılmadı
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Braga maçından sonra ağrıları artan Vida'nın, Galatasaray maçında oynama ihtimali bugün çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.
Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 14:54
-
Ünal Karaman: "Deplasmandaki maçı mutlaka kazanmalıyız"
Toplam 1
Yorum
TERLİ DEĞİL TÜRK FUTBOLCUSU HİÇ BİR TÜRK TAKIMI BU KAPASİTE İLE AVRUPA TAKIMI İLE BAŞ EDEMEZ.. TÜRK HOCALAR YETERLİ DEĞİL. SAĞLAMLIK ,KUVET KONSANTRASYON YÖNÜNDEN YE-
-
Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
-
Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
Beşiktaş'a derbi öncesi büyük şok! Domagoj Vida idmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.