Beşiktaş'a derbi öncesi büyük şok! Domagoj Vida idmana katılmadı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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'a derbi öncesi büyük şok! Domagoj Vida idmana katılmadı

Beşiktaş'a derbi öncesi büyük şok! Domagoj Vida idmana katılmadı

, ’in 9. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Braga maçından sonra ağrıları artan Vida'nın, Galatasaray maçında oynama ihtimali bugün çekilecek 'dan sonra netlik kazanacak.

'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Braga maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Avrupa Ligi Braga maçından sonra ağrıları artan Vida'nın, maçında oynama ihtimali bugün çekilecek 'dan sonra netlik kazanacak.
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Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 25.10.2019
  2. Güncelleme: 25.10.2019 14:54
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