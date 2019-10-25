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25 Ekim 2019, Cuma
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Bambaşka Kartal

Bambaşka Kartal

Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Braga'yı konuk eden , bu karşılaşmaya 'deki A.Gücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti.

Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan , Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı. Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği ile 'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. 'ta bu oyuncuların yerine , Adem Ljajic, , Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.

DİZİLİŞ DEĞİŞTİRİLDİ
Teknik direktör Avcı, saha içi dizilişinde değişikliğe gitti. Necip, ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Stoperde ise Vida ile Roca oynadı. Boyd orta sahanın sağında, orta sahanın solunda , arkasında ise Rebocho görev yaptı.

KULÜBEDE ÜÇ GENÇ
Tecrübeli çalıştırıcı Avcı, Braga karşısında 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için 3 genç futbolcuyu maç listesine yazdı. Teknik dirdektör , dün akşam 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.

ENZO ROCO iLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda olmayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı. Roco için Avcı; daha önce yaptığı açıklamalarda Şilili futbolcunun kendisine bir şeyler hayal ettirdiğini söylemişti.

  1. 25.10.2019
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