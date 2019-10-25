Bambaşka Kartal

Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı. Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.



DİZİLİŞ DEĞİŞTİRİLDİ

Teknik direktör Avcı, saha içi dizilişinde değişikliğe gitti. Necip, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Stoperde ise Vida ile Roca oynadı. Boyd orta sahanın sağında, orta sahanın solunda Caner Erkin, arkasında ise Rebocho görev yaptı.



KULÜBEDE ÜÇ GENÇ

Tecrübeli çalıştırıcı Avcı, Braga karşısında 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için 3 genç futbolcuyu maç listesine yazdı. Teknik dirdektör Abdullah Avcı, dün akşam 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.



ENZO ROCO iLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda olmayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı. Roco için teknik direktör Avcı; daha önce yaptığı açıklamalarda Şilili futbolcunun kendisine bir şeyler hayal ettirdiğini söylemişti.