Abdullah Avcı: İstifa aklımda yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen Braga mücadelesi sonrası çok merak edilen "İstifa edecek mi?" sorusunu yanıtladı, istifayı aklına bile getirmediğini söyledi. Avcı'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle: "Golü bulduk, 2 dakika sonra penaltıyı kaçırdık. Yediğimiz golden sonra oyunu çevirme gibi bir durumumuz olmadı ve kaybettik. Beşiktaş takımının forması ve oyuncusu değerlidir. Mevcut kadroyla ancak bunu yapabildik."

"Oyun zaman zaman gitti, geldi. Oyun cebimize kadar geldi. Çeviremedik ve kaybettik. Avrupa Ligi'ni oynadıktan sonra en az dinlenen biziz. Hemen toparlanıp pazar günkü Galatasaray maçına hazırlanmamız gerekiyor." "8-9 haftada 11'de 22 farklı oyuncuyla başlama bir teknik adamın başına gelmemiştir herhalde. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde. İstifa etmeyi hiç düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar. Taraftar her zaman haklıdır. Pazar günü desteklerini bekliyoruz."

BİR FRİKİK, BİR PENALTI İKİSİ DE DİREKTE KALDI

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, dün kariyerinin en şanssız günlerinden birini yaşadı. Abdullah Avcı'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü 25 yaşındaki futbolcu biri penaltıda, biri frikikte iki kez direğe takıldı. 44. dakikada kazanılan frikikte müthiş bir vuruş çıkaran Ljajic'in şutu 'çatal' diye tabir edilen direğin kesişme noktasına çarpıp auta çıktı. 74'te kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına kalan Ljajic, bu topu da direğe nişanlayıp takımını öne geçirme fırsatını tepti.

WOLVES KAZANDI

Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'nda diğer maçta Slovan Bratislava, Wolverhampton'ı ağırladı. Ev sahibi 11'de Sporar ile öne geçti. İngiliz ekibi 58'de Saiss ve 63'te Jimenez'in penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı. Braga 7, Wolves 6 ve Bratislava 4 puan toplarken Kartal sıfır çekti.

İSTİFA VE SERGEN SESLERİ&NBSP;

Siyah-beyazlılar, takımın 2-1 geriye düşmesinden sonra, "Avcı istifa" şeklinde bağırdı. Tribünlerden yüksek sesle "Sergen Yalçın" tezahüratları yapıldı.

AVCI'YA PROTESTO

Beşiktaş taraftarları ikinci yarıda teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaparak tepki gösterdi. Maçın son anlarında "Güle güle Avcı" diye bağrıldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI OYUNCULAR ISLIKLANDI

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde tribünler dolmadı. Vodafone Park'ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi. Siyahbeyazlı futbolseverler maçın 75'inci dakikasına kadar takımlarını yürekten desteklerken bu dakikadan sonra protestolar başladı. Taraftar Oğuzhan, Necip, Caner ve Boyd'u protesto etti.

BAŞKAN ÇEBİ'YE AİLEVİ DESTEK

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Siyahbeyazlıların 34. başkanını ailesi yalnız bırakmadı. Başkan Çebi'ye babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ile kızları ve kardeşleri kritik müsabakada destek verdi.

YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Beşiktaş yönetimi Braga maçı öncesi 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda ikinci başkanlığa Adnan Dalgakıran getirildi. Asbaşkan, Emre Kocadağ oldu. Genel Sekreterlik görevine Mesut Urgancılar üstlendi. Beşiktaş'ta futbol şube sorumluluğunu ise Erdal Torunoğulları yürütecek.

YÜCEL'DEN 19.003 ÇAĞRISI

Başkanlık seçimine Serdal Adalı'nın yönetiminde yönetici olarak giren Hüseyin Yücel yönetimin başlattığı forma kampanyasına sahip çıktı. Aynı zamanda eski yönetici olan Yücel, 1903 forma satın alarak Başkan Çebi'nin ardından aynı desteği verdi. Yücel, "Sekiz arkadaş daha 1903 forma alacak. Toplamda 19 bin 903 olacak" dedi.