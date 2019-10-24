Yönetim kesenin ağzını açtı!

Beşiktaş taraftarının başlattığı Kartal Yuvası organizasyonuna Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri büyük destek verdi. Başkan Çebi ve yöneticiler toplamda 4 binin üzerinde forma alarak 1 milyon TL'nin üzerinde alışveriş yapmış olacak. Kampanyaya destek veren Ahmet Nur Çebi, "1903'ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasıyla birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tek tek kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı.