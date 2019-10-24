Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesi eksikler olmasına karşın hem Braga maçında hem de pazar günü kazanarak ivme yakalayacaklarını söyleyerek, "Vazgeçmeden sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. "Braga, son 10 yılda yalnızca 1 yıl hariç Avrupa Ligi'nde oynamış bir takım. Savunma ve hücumda beraber hareket eden bir takım. Bunun için özellikle bizim de bu grupta ivme kazanmamız için, taraftarımız önünde iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor" diyen Avcı sakatlıklarla ilgili de şu yorumu yaptı: "Dorukhan'ın sakatlığını, Gökhan'ın elinin kırılmasını, Burak'ın ayağının çatlamasını verilerle açıklayamazsınız. Bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı toplam sakatlığı 5 ayda yaşaması şanssızlık mı, bilemiyorum. Adem Ljajic de çok eleştiriliyor. Yetenekli bir oyuncu ve performansı bu kadar dalgalı olmamalıydı, bunu kendini de kabul etti. Necip de sahada her şeyini ortaya koyuyor, ona bazen haksızlık yapılıyor. Yeni Başkanınız Sayın Çebi ve yönetime samimi duyguları nedeniyle teşekkür ediyorum.

NEREDE iSTENiRSE ORADA OYNARIM!

Beşiktaş'ın savunma futbolcusu Pedro Rebocho, Braga maçı öncesinde konuştu. "Beşiktaş gibi oynarsak, baskımızı gücümüzü hissettirirsek, kazanacağımızı düşünüyorum" diyen Rebocho şöyle devam etti: "Avrupa Ligi'nde taraftarlarımıza ilk galibiyetimizi yaşatmak istiyoruz. Takımımın bana nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yeni başkan ve yönetim, iyi olan takımımıza yeni bir güç, yeni bir enerji getirmek için buradalar. Önemli olan bizim saha içinde ne yaptığımız olacak."