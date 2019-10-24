MAÇ SONUCU Beşiktaş 1-2 Braga MAÇ ÖZETİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Beşiktaş Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Saat19.55'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.
Temsilcimizin penaltı kaçırdığı mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.
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- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 21:49
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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