MAÇ SONUCU Beşiktaş 1-2 Braga MAÇ ÖZETİ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU 1-2 Braga MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Beşiktaş 1-2 Braga MAÇ ÖZETİ

'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden 'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

K Grubu mücadelesinde temsilcimiz , Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Saat19.55'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

Temsilcimizin penaltı kaçırdığı mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 21:49
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