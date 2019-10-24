Beşiktaş-Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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-Braga maçı ne zaman ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş-Braga maçı ne zaman ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından heyecan Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Turnuvada ülkemizi temsil eden 'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Beşiktaş-Braga maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi gruplarından üçüncü maçların heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Organizasyonda ülkemizi temsil eden takımlardan , bu akşam sahasında Braga'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ-BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Braga maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. 'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava, Braga ve Wolverhampton ile aynı grupta bulunan Beşiktaş, henüz puan alamadı. Temsilcimiz çıktığı iki maçta da mağlup olurken, kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş'ın bu akşam sahasında ağırlayacağı Braga ise grupta topladığı 4 puanla aynı puanlı Bratislava'nın averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor.

SON ANTRENMANA 5 İSİM KATILMADI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, , , Diaby ve Douglas katılmadı.

AVCI: EN SAĞLIKLI KADROLARLA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Sezon başından beri şanssızlıklar yaşıyoruz. Aynı ilk on birle maçlara çıkamıyoruz. Braga, futbol kültürüne sahip, savunmada ve hücumda planları olan köklü bir takım. İvme kazanmak için mevcut oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almalıyız. Braga ve maçlarına en sağlıklı kadrolarla çıkmak istiyoruz. Sakatlıkların çok farklı sebepleri olabiliyor. Bu sorunları en aza indirmek için uğraşıyoruz. Amacımız, futbolcularımızdan en yüksek verimi almak" ifadelerini kullandı.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 11:24
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