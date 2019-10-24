Beşiktaş-Braga | CANLI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele ediyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 19.55'de çaldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava, Braga ve Wolverhampton ile aynı grupta bulunan Beşiktaş, henüz puan alamadı. Temsilcimiz çıktığı iki maçta da mağlup olurken, kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş'ın bu akşam sahasında ağırlayacağı Braga ise grupta topladığı 4 puanla aynı puanlı Bratislava'nın averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor.

SON ANTRENMANA 5 İSİM KATILMADI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Diaby ve Douglas katılmadı.