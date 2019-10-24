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24 Ekim 2019, Perşembe
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-Braga | CANLI

Beşiktaş-Braga | CANLI

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından heyecan 'nde devam ediyor. Turnuvada ülkemizi temsil eden ekiplerden 'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

K Grubu mücadelesinde temsilcimiz , Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele ediyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 19.55'de çaldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayın.

BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava, Braga ve Wolverhampton ile aynı grupta bulunan , henüz puan alamadı. Temsilcimiz çıktığı iki maçta da mağlup olurken, kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş'ın bu akşam sahasında ağırlayacağı Braga ise grupta topladığı 4 puanla aynı puanlı Bratislava'nın averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor.

SON ANTRENMANA 5 İSİM KATILMADI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, , , Diaby ve Douglas katılmadı.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 20:35
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