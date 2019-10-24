Beşiktaş-Braga | CANLI
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından heyecan UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Turnuvada ülkemizi temsil eden ekiplerden Beşiktaş Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele ediyor. Mücadelenin ilk düdüğü saat 19.55'de çaldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayın.
BEŞİKTAŞ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI
Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava, Braga ve Wolverhampton ile aynı grupta bulunan Beşiktaş, henüz puan alamadı. Temsilcimiz çıktığı iki maçta da mağlup olurken, kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş'ın bu akşam sahasında ağırlayacağı Braga ise grupta topladığı 4 puanla aynı puanlı Bratislava'nın averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor.
SON ANTRENMANA 5 İSİM KATILMADI
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz'in Braga takımını konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. 1,5 saat süren çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Diaby ve Douglas katılmadı.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 20:35
-
Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
-
Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
-
Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Beşiktaş-Braga | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.