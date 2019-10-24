Avcı’nın Avrupa karnesi zayıf
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı. Avcı, Başakşehir'i uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkarırken bu karşılaşmalarda sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı. Avcı, Başakşehir'i uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkarırken bu karşılaşmalarda sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada ise 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa galibiyeti yaşayamadı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Avcı yönetimindeki iki karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu.
- 24.10.2019
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