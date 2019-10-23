Sakata geldiler

Sezon başından bu yana sakatlık kabusu yaşayan Beşiktaş'ta, Braga ve G.Saray maçları öncesinde de 7 futbolcunun forma giyemeyecek olması tüm moralleri bozdu. Bir yandan seçim telaşı bir yandan da Süper Lig'de alınan sonuçlar ile büyük bir buhranın içerisine giren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı sakatlıklardan dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyor. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile; Pazar günü de Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı neredeyse bir 'takımdan' yoksun olarak sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı teknik heyet, milli arada sağlık heyetiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı ancak bu toplantıdan da nihai bir sonuç çıkmadı. Geçen hafta oynanan A.Gücü maçında tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ı da kaybeden Beşiktaş'ta, eksik sayısı 7'ye çıktı. Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, Brezilyalı sağ bek Douglas, diz sakatlığı yaşayan Diaby, sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve N'Koudou'nun dışında Ruiz de bu hafta görev yapamayacak. Dün takımda çalışan Oğuzhan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

BURAK YILMAZ 1 AY YOK

Beşiktaş'a golcü yıldız Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. 34 yaşındaki golcü futbolcunun adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Yaşanan bu sakatlığın ardından Burak Yılmaz'ın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın oynamayacağı bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile iki kez kozlarını paylaşacak. 34 yaşındaki başarılı golcü ligde ise oynanacak olan G.Saray, Antalyaspor ve Denizlispor müsabakalarında siyah-beyazlı formayı terletemeyecek.

21 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Burak Yılmaz, bugüne kadar Beşiktaş formasıyla toplamda 69 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki siyah-beyazlı forvet bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı yaptı.

4 MAÇTA GÖREV YAPABİLDİ

Siyah-beyazlıların başarılı forveti Burak Yılmaz, bu sezon sadece 4 lig maçında görev yapabildi. Bu periyotta Başakşehir ve Alanya filelerini toplam 2 kez havalandıran Burak, yine Alanyaspor maçında da 1 asist yapa- 3rak; toplamda 3 gole direkt katkıda bulundu.

SANTRFOR İSYANI

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırırken, özellikle sezon başında santrfor takviyesinin yapılmaması tüm hesapları alt üst etmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tüm ısrarlarına rağmen takıma bir golcü alınmaması, yaşanan sakatlıklarla birlikte santrfor sıkıntısını ön plana çıkardı. Burak Yılmaz'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının dışında Burak'ın yokluğunda "Bu işi götürürler" gözüyle bakılan Güven Yalçın ve Umut Nayır'ın de bekleneni verememesi büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yeni yönetiminin ilk icraatının, devre arasında takıma kaliteli bir forvet almak olduğu ifade edildi.