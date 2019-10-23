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23 Ekim 2019, Çarşamba
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kıymete bindi

Necip Uysal kıymete bindi

’ta , takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle sağ bek, stoper veya orta sahada oynayacak. Kısacası Uysal, bu sezon da takımın 'jokeri' olacak.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı eksik futbolcuların yokluğunda yine zorunlu değişikliklerle bir kadro oluşturmaya çalışırken, takımın jokeri konumunda olan Necip'in bu kadar çok futbolcunun eksik olduğu ortamda 3 bölgeye birden aday konumda olması da dikkat çekiyor.

ALTERNATİFLER ŞU ŞEKİLDE:

1- Gökhan Gönül'den sonra Douglas da sakatlanınca sağ beke geçecek, stoper ikilisi Vida-Roco olacak.

2-Rebocho'nun sürpriz bir şekilde sağ bekte görev alması halinde Necip-Vida stoperde oynayacak, Roco yedek bekleyecek.

3- Oğuzhan ve ağrıları artan Atiba oynamaz ise Necip bu kez Elneny ile orta sahada oynayacak. Bu durumda Rebocho sağ bekte görev alacak, Roco'ya yine stoperde şans doğacak.

  1. 23.10.2019
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