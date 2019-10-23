Necip Uysal kıymete bindi
Beşiktaş’ta Necip Uysal, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle sağ bek, stoper veya orta sahada oynayacak. Kısacası Uysal, bu sezon da takımın 'jokeri' olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı eksik futbolcuların yokluğunda yine zorunlu değişikliklerle bir kadro oluşturmaya çalışırken, takımın jokeri konumunda olan Necip'in bu kadar çok futbolcunun eksik olduğu ortamda 3 bölgeye birden aday konumda olması da dikkat çekiyor.
ALTERNATİFLER ŞU ŞEKİLDE:
1- Gökhan Gönül'den sonra Douglas da sakatlanınca Necip Uysal sağ beke geçecek, stoper ikilisi Vida-Roco olacak.
2-Rebocho'nun sürpriz bir şekilde sağ bekte görev alması halinde Necip-Vida stoperde oynayacak, Roco yedek bekleyecek.
3- Oğuzhan ve ağrıları artan Atiba oynamaz ise Necip bu kez Elneny ile orta sahada oynayacak. Bu durumda Rebocho sağ bekte görev alacak, Roco'ya yine stoperde şans doğacak.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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