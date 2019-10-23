Kanatlarda alternatif yok

Beşiktaş'ta kale de dahil her bölgede alternatif bir isim bulunurken, kanat bölgesinde ise sıkıntı yaşanıyor. Quaresma'nın gönderilmesinin dışında yeni transferler N'Koudou ve Diaby'nin de sakatlanmalarının ardından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ ve sol kanatta Lens ve Boyd'un dışında fazla bir seçeneği bulunmuyor.