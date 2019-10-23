Kanatlarda alternatif yok
Siyah-beyazlılar bu sezon kanat bölgesinde alternatif sıkıntısı yaşıyor. Quaresma'nın takımdan ayrılmasının dışında N'Koudou ve Diaby'nin sakatlanmasının ardından Avcı'nın yalnızca iki seçeneği bulunuyor.
Beşiktaş'ta kale de dahil her bölgede alternatif bir isim bulunurken, kanat bölgesinde ise sıkıntı yaşanıyor. Quaresma'nın gönderilmesinin dışında yeni transferler N'Koudou ve Diaby'nin de sakatlanmalarının ardından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ ve sol kanatta Lens ve Boyd'un dışında fazla bir seçeneği bulunmuyor.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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