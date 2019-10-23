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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Kanatlarda alternatif yok

Kanatlarda alternatif yok

Siyah-beyazlılar bu sezon bölgesinde alternatif sıkıntısı yaşıyor. 'nın takımdan ayrılmasının dışında ve 'nin sakatlanmasının ardından Avcı'nın yalnızca iki seçeneği bulunuyor.

'ta kale de dahil her bölgede alternatif bir isim bulunurken, bölgesinde ise sıkıntı yaşanıyor. 'nın gönderilmesinin dışında yeni transferler ve 'nin de sakatlanmalarının ardından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ ve sol kanatta Lens ve Boyd'un dışında fazla bir seçeneği bulunmuyor.

  1. 23.10.2019
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