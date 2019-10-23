Çebi: "Sonuna kadar sizinleyim"

Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Futbolcularla yemekte buluşan Çebi, burada kısa bir konuşma yaptı.

Tekrar döndüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Arkadaşlar tekrar geri gelmek bugüne nasipmiş. Yaklaşık 13-14 ay aranızdan ayrıldım. Bu kez başkan olarak görev aldım ve geri geldim" dedi. Çebi şöyle devam etti: "Artık Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Abdullah Hocam'la çok eski tanışıyoruz. Onunla burada devam edeceğiz, kendisinin arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberim. Camialar sportif başarı peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden artık huzurlu olmanızı, bana güvenmenizi, yönetim kurulu arkadaşlara güvenmenizi rica ediyorum. Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar, benim söylediğimde yaptıklarımı eski arkadaşlar bilir. Size hiç bir zaman yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım."

1-2 AYDA TOPARLARIZ

Geçen 1-2 aylık süredeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Ben kendi tarafımı, sizler de kendi tarafınızı toparlayın. Önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim ve arkadaşlarımın elini güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var. Siz bize, biz size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz.

BENİ ARAYIN, GELEYİM

Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. İlk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Burada kalacak olan arkadaşlarımız sizlerle kalacaklar ve görüşecekler. Birçok sorununuzun çözüldüğünü de hissedeceksiniz. Gelip gidip sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz.

İSTİFALAR DEVAM EDECEK İDDİASI

Başkan Ahmet Nur Çebi ilk iş olarak kulübün işleyişine el attı. ilk etapta seçim döneminde açık açık istifasını istediği CEO Gökhan Sarı, Pazarlama Müdürü Umut Kutlu ile Serdal Gözelekli istifa etti. Beşiktaş Dernek Koordinatörü Levent Çifter'in de istifa etmezse görevlerine son verileceği iddia edildi.

ADALI: 6 AY İÇİN KAYBETTİM

Seçimi kaybeden Serdal Adalı'dan yakınlarına itiraf geldi. Adalı'nın "6.5 yıl Orman'ın asbaşkanlığını yapan Ahmet Bey değil de, 6 ay Orman'ın yanında kalan ben Orman'ın devamı olarak görüldüm. Seçimi Orman'ın devamı olmadığımı anlatamadığım için kaybettim" dediği bildirildi.