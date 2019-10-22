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22 Ekim 2019, Salı
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'ta sakatlık kabusu sürüyor

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor

'ta sezon başından bu yana süren sakatlık kabusu bitmiyor. Ankaragücü deplasmanına Dorukhan, , , N'Koudou ve 'den yoksun olarak giden siyah-beyazlılarda, , Diaby ve Douglas da sakatlar kervanına katıldı.

'ta Braga ve maçı öncesinde sakatlık kabusu yaşanıyor. Sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra , , ve N'Koudou'dan yoksun olarak Ankaragücü deplasmanına giden siyah-beyazlılara , Diaby ve Douglas'tan da kötü haber geldi. Sakat oyunculardan Victor Ruiz bugün takımdan ayrı olarak çalışırken, Oğuzhan Özyakup ise sakatlığını atlattı ve takımla birlikte antrenmana katıldı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Oğuzhan Özyakup dışındaki isimlerin Braga ve Galatasaray karşısında forma giymesi zor. Özellikle savunmada yaşanan problem, Teknik Direktör 'yı düşündürüyor. Gökhan Gönül, Douglas ve Victor Ruiz'in yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Avcı, bu bölgede Vida'nın yanında Roco'yu sahaya sürmeyi planlarken, sağ bekte tercihini ise henüz belirlemedi. 'a şans vermeyi düşünen Avcı, son kararını yarın yapılacak olan antrenmanda verecek.

UMUT NAYİR FORVETE

Burak Yılmaz'ın yokluğunda Braga karşısında Umut Nayir'i sahaya sürmeyi planlayan Abdullah Avcı, topu ayağında tutan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor. Diaby'nin yokluğunda Adem Ljajic'i 11'e koyacak olan tecrübeli teknik adam, Atiba-Elneny ikilisinin önünde, Lens-Ljajic-Güven'i sahaya sürmeyi planlıyor. Avcı'nın kafasındaki bir diğer isim de . Antrenmanlardaki performansıyla formaya göz kırpan Orkan Çınar, Braga karşısında şans bulabilir.

  1. 22.10.2019
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