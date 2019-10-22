Beşiktaş'ta ilk hamle Ümraniye'de
Olağanüstü genel kurulda tarihi bir başarıya imza atarak başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla ayrı ayrı toplantılar yapacak.
Daha önce 6.5 sene Fikret Orman yönetimlerinde çalıştığı için kulübü yakından tanıyan ve planlama yapan Başkan Çebi işe futboldan başlayacak. Görev adlığı dönemlerde kulüp binası yerine, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne karargah kuran Ahmet Nur Çebi, Ümraiye'ye giderek kulüp personelinden futbolcusuna buranın nabzını tutacak.
Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile özel görüşecek. Takım kaptanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan Ahmet Nur Çebi, bu buluşmalardan sonra yönetim kurulu arkadaşlarıyla bir acil durum planlaması yapacak.
İlk Etapta personel ve oyuncuların birikmiş maaşlarını ödemeye çalışacak olan yeni yönetim kurulu takım içerisindeki kasvetli havayı da dağıtıp, pozitif hava yaymaya çalışacak.
Tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi daha önce yönetimde de yer alan Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ ve Erda Torunoğulları gibi isimlerde biriken sorunların üzerine gitmek için dün sabahtan itibaren mesaiye başladı. Mali konular, yeni projeler ve altyapı gibi radikal işlerde değişime gitmesi beklenen yeni yönetim kurulu, A'dan Z'ye bütün detayları yeniden elden geçirecek.
- 22.10.2019
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
karakartal Oğuzhan sen eskiye biz deliye
-
Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 2
Yorum
Adem Kartal Tüh bi daha bu paraya çalışacak CEO’yu bul bulabilirsen
Beşiktaş'ta ilk hamle Ümraniye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.