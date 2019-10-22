Beşiktaş'ta ilk hamle Ümraniye'de

Daha önce 6.5 sene Fikret Orman yönetimlerinde çalıştığı için kulübü yakından tanıyan ve planlama yapan Başkan Çebi işe futboldan başlayacak. Görev adlığı dönemlerde kulüp binası yerine, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne karargah kuran Ahmet Nur Çebi, Ümraiye'ye giderek kulüp personelinden futbolcusuna buranın nabzını tutacak.

Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile özel görüşecek. Takım kaptanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan Ahmet Nur Çebi, bu buluşmalardan sonra yönetim kurulu arkadaşlarıyla bir acil durum planlaması yapacak.

İlk Etapta personel ve oyuncuların birikmiş maaşlarını ödemeye çalışacak olan yeni yönetim kurulu takım içerisindeki kasvetli havayı da dağıtıp, pozitif hava yaymaya çalışacak.

Tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi daha önce yönetimde de yer alan Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ ve Erda Torunoğulları gibi isimlerde biriken sorunların üzerine gitmek için dün sabahtan itibaren mesaiye başladı. Mali konular, yeni projeler ve altyapı gibi radikal işlerde değişime gitmesi beklenen yeni yönetim kurulu, A'dan Z'ye bütün detayları yeniden elden geçirecek.