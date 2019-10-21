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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Bir bu eksikti

Bir bu eksikti

Yaşanan sakatlıklardan ağır yara alan Kartal, kaptanından da kötü haber aldı. Braga karşısında oynayamayacak olan Kral, G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Bu sezon beklentilerin altında kalan , yine sakata geldi. Siyahbeyazlıların Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan 'ın dün yapılan kontrollerinin ardından durumu netlik kazandı. Kartal'ın perşembe günü Braga'ya karşı oynayacağı Avrupa Ligi sınavında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcunun Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Tedavisine hızlı şekilde başlanan 34 yaşındaki futbolcunun kasığında ağrılar olduğu ifade edildi.

4 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST

Ankaragücü ile oynanan maç öncesi son idmandada ağrıları bulunan Burak'ın risk alarak teknik heyete "Oynamak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Umut Nayir'e bırakan tecrübeli futbolcunun dünkü kontrollerinde durumunun önemli olduğu kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle sezon başında da ilk 4 maçta forma giyemeyen kral için 9. haftadaki derbi öncesi seferberlik başlatıldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşarken, Burak oynadığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

SAKATLAR KERVANI

Siyah-beyazlılar, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Beşiktaş'ta Ruiz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Diaby yaşayan diğer isimlerdi.

  1. 21.10.2019
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