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21 Ekim 2019, Pazartesi
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’ta Ljajic farkı

Beşiktaş’ta Ljajic farkı

'ın, Süper Lig'in 8. haftasında ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarına oyuna dahil olan Adem Ljajic'in karşılaşmaya hareketlilik getirmesi dikkatlerden kaçmadı.

ile önceki gün oynanan maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Adem Ljajic, karşılaşmaya hareketlilik getirmişti. , geçtiğimiz sezondan bu yana 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de başlatmadığı Süper Lig maçlarının yüzde 27'sini kazandı. Kartal, Sırp futbolcuyla başladığı karşılaşmalarda ise yüzde 58'lik galibiyet yüzdesi yakaladı.

  1. 21.10.2019
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